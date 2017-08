El amor adolescente de Jane Austen

Cuando un escritor revisa su obra, se suele avergonzar de sus primeros escritos. Pero las composiciones con las que rompe a escribir tienen gran valor. Vestigios de la labor iniciática. Algunos los queman para que nunca salgan a la luz. Otros los esconden en un cajón, con la esperanza de que nadie los encuentre. Pero si alguien los halla, y osa publicarlos, contribuye a alimentar el voyeurismo. Y no tiene por qué ser malo.

Abrir Amor y amistad, publicada por Alba Minus, es asomarse a los primeros escritos de Jane Austen, una chica de 13 años que escribe relatos de amor para amigos y familiares. Esta edición, que recopila cuentitos de variada duración y estructura, tiene el interés de ver cómo componía sus primeras historias y cómo avanzó en su obra.

La séptima de los ocho hijos de un rector de la parroquia comenzó a escribir desde muy joven para el recreo de su familia, y una muestra de sus historias fantasiosas y románticas se encuentra aquí. Hay escritos inacabados, y con dedicatorias muy personales. Quizá la propia Austen nunca hubiera mandado este manuscrito a sus editores, aunque sorprende que los recogiera en algo que ella misma llamó "Volúmenes, del I al III".

Historias de amor, con un probable trasfondo autobiográfico. C. K. Chesterton calificó estos escritos como «una especie de elegancia del absurdo» en el prólogo que predecía a la primera edición de los textos juveniles de Jane Austen, publicadas en Londres por Chatto and Windus en 1922. La escritora no pensaba sacar estos escritos del ámbito familiar y por ello no se publicaron en vida de la autora. Los manuscritos comprenden piezas muy tempranas. Hay textos que no corrigió nunca, pero otros son más avanzados. Calidad desigual, por tanto, pero un estilo similar en cuanto a temática y recursos.

Aquí nos encontraremos con amores desasosegantes, inquietudes por una pedida de mano. Intereses creados en torno a pertenecer a ciertas familias, proposiciones y rechazos. Cuitas de las damas de la época georgiana que Austen cuenta con comicidad. Las sales para los desvanecimientos estaban a la orden del día en estas páginas, que muchos criticaron ya en su momento por su frivolidad. Sus obras siempre giraron en torno al matrimonio de la protagonista y esto tenía su trascendencia. Es novela romántica, no hay que olvidarlo.

También recoge algunas obras de teatro, pequeños autos en los que se entrevé la educación liberal que reclamaba para la mujer, más allá de la esfera doméstica. Y esto incomodó al escritoras coetáneas como Charlotte Brontë, que renegó del sentimentalismo de su obra. Más duro fue Mark Twain quien afirmó que "Cualquier biblioteca es buena siempre que no contenga algún volumen por Jane Austen. Incluso si no tiene otro libro".

Permítanme estar en desacuerdo. La cursilería de Austen es necesaria. Del mal de amores también hay que hablar. No se avergüencen. También es cierto que se debe tomar la obra de Jane Austen como lo que es: un entretenimiento. Y así lo resume Cherterton:

"Será divertido para quienes así se divierten, instructivo quizá para quienes necesitan ser instruidos, saber que los primeros trabajos, publicados aquí por vez primera, podrían denominarse: sátira de la fábula de la mujer que se desmaya".

Jane Austen, Amor y amistad, editorial Alba, colección Clásicos Minus. Traducción de Menchu Gutiérrez. ISBN: 97884-90652695.