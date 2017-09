'1280 almas', la obra maestra de la novela negra

Si hubiera que poner banda sonora al libro elegido esta semana por Andrés Amorós para su sección en Es la Mañana de Federico sería el conocido tema del legendario cantautor Woody Guthrie, "This Land is your land" (1940), porque además el padre del folk americano era amigo íntimo de Jim Thompson.

Amorós recuerda que Guthrie llevaba en su guitarra una inscripción: "Esta es una máquina de matar fascistas". Comenta Federico Jiménez Losantos que todos se acercaron al partido comunista pero no duraron "mucho", porque vieron "que en la guerra de España los que mataban eran los comunistas".

La editorial RBA acaba de reeditar la novela de Jim Thompson 1280 almas, publicada originalmente en 1964, "la obra maestra de la novela negra", según Amorós. Coincide con él Jiménez Losantos.

James Myers Thompson, Jim Thompson, nació en Oklahoma el 27 de septiembre de 1906 y falleció en California el 7 de abril de 1977. Su biografía se llama Arte salvaje. Era un "bad boy", dice Amorós, un chico malo, "pero malo, malo," añade Federico: alcoholismo, épocas como vagabundo, traficante de alcohol durante la prohibición… Thompson era hijo de un sheriff corrupto que tuvo que huir a México y que acabó suicidándose en una residencia. Lo crió su madre, de sangre cherokee, en casa de sus abuelos maternos, donde pudo leer a los clásicos. Publicó su primera novela con 39 años y llegó a escribir 12 en tan solo 18 meses. Se unió al Partido Comunista Americano, donde sólo estuvo dos años, pero fue denunciado en 1951 durante la Caza de Brujas de la comisión del senador Joseph McCarthy.

En 1970 viaja a París y la editorial Gallimard elige su novela 1280 almas para publicar el número 1.000 en su Série Noire.

Jim Thompson era un escritor brillante, y lo sabía. Antes de morir le aconsejó a su mujer que guardara sus manuscritos, que en diez años valdrían oro.

Thompson y el cine

Jim Thompson también trabajó como guionista, por ejemplo para Stanley Kubrick en la película Atraco perfecto y Senderos de gloria. Dos películas "extraordinarias" para Amorós. Cuenta que Kubrick lo eligió porque "hizo la descripción más escalofriante y creíble de la retorcida mente de un criminal que haya leído jamás".

También hay otras películas basadas en sus libros: Los timadores de Stephen Frears y La huida de Sam Peckinpah. En 1975, el novelista actuó en un rol secundario en Adiós muñeca, de Dick Richards. Su obra es admirada por otros cineastas como Tarantino o los hermanos Coen.

"Las cosas no son lo que parecen"

La historia de 1280 almas es una "metáfora cruel de la América profunda". Está escrita en primera persona. El protagonista es Nick, sheriff del pueblo sureño de Potts County, un dechado de defectos: vago, sin escrúpulos, sinvergüenza, violento... Entonces, ¿por qué le gusta seguir siendo sheriff? Según dice él mismo, por "la costumbre de no hacer nada. Sólo le interesa el sexo, comer como un cerdo y que le reelijan". Mata, roba, viola sin inmutarse, "sin ningún problema", dice Federico.

Una de las claves de la obra es que "las cosas no son lo que parecen", dice Amorós. De hecho, el sheriff "se hace el tonto pero es listísimo, temible, con estallidos de violencia salvaje, gratuita. Pero es uno más de los que allí viven".

La obra también destaca por su humor negro, con frases provocativas como: "Los leguleyos nos obligan a contar a los negros, que no tienen alma", en referencia al título de la novela. O episodios divertidos: "como ese en el que para que quiten unos retretes públicos que le molestan al protagonista porque están cerca de su oficina, por la noche sierra todas las tablas que lo sustentan para que el director del Banco, el personaje más importante de la ciudad, caiga a ese pozo" fecal. "Y por supuesto que quitan enseguida los retretes".

Un autor cínico, que "se justifica por la responsabilidad colectiva". El protagonista desprecia a la masa: "Casi todos estaban de acuerdo en que era un caso archivado, ya que Tío John había matado a Tom, y Tom, muerto como estaba, había matado a Tío John. O al revés". A todos les da igual.

Su final es desolado, hay que tomárselo todo a broma: "¿Qué otra cosa se puede hacer salvo reír y tomárselo a cachondeo? ¿Qué otra cosa puede soportarse cuando todo es insoportable?".

Es un escritor brillantísimo con "hallazgos de lenguaje que sorprenden continuamente", destaca Amorós. Un autor que no te aburre, señala Federico. Usa como nadie el slang, una jerga de los bajos fondos asociada a la violencia, al sexo, al alcohol y al dinero.

Amorós ha recomendado esta novela a los lectores que "soporten" e incluso se "diviertan con este tipo de violencia. Para los mismos que adoran a Tarantino".

Jim Thompson, 1280 almas, Barcelona, ed. RBA, septiembre 2017, 200 págs, 15 euros. ISBN: 978-84-9056-808-8

Las recomendaciones de Federico Jiménez Losantos: