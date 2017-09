David Lagercrantz (Suecia, 1962) ha pasado de ser quien pregunta a ser preguntado. El periodista asumió hace dos años la vertiginosa tarea de continuar una saga con millones de –muy fieles– lectores, la protagonizada por Lisbeth Salander. Por aquel entonces iba a las entrevistas cauto, temeroso de lo que se le venía encima. Ahora las enfrenta de una forma "valiente", como hace con sus libros. El autor sueco pasó por España dentro de una gira internacional para presentar El hombre que perseguía su sombra (Destino), el quinto libro de la saga Millennium y el segundo bajo su firma: "Cuando me propusieron seguir la saga, sentí auténtica pasión, un entusiasmo que nunca había sentido, pero a la vez terror, un pánico que me empujó hacia delante. El listón estaba muy alto y la caída hubiera sido muy dura si no llega a funcionar, hubiera sido el final de mi carrera literaria".

Pero funcionó, el cuarto título de la colección, Lo que no te mata te hace más fuerte, se convirtió en un bestseller internacional con seis millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Logró trascender a la muerte de su autor original, Stieg Larsson (Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes del aire). Tanto el padre como el hermano de éste querían que el universo Millennium continuase, aunque hubo voces críticas. "Sé que hubo mucha controversia con mi elección y que muchos cuestionaron si era conveniente seguir la saga sin Larsson. Tras el éxito, recuerdo verme en una habitación de hotel llorando de la emoción", reconoció Lagercrantz.

El escritor David Lagercrantz | Destino / Cato Lein

El lugar escogido para presentar este nuevo libro fue la antigua cárcel de Segovia, un guiño a la novela pues la protagonista comienza esta quinta aventura con sus huesos en una celda. Lisbeth Salander, presa en la cárcel de Flodberga, intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de internas. Sin embargo, asumir la protección de una joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina le complica la existencia.

Lagercrantz ha querido rastrear en este nuevo volumen el pasado de Lisbeth Salander, bucear en su infancia y encontrar el punto de inflexión que le hizo convertirse en quien es hoy. "En el primer libro, me decía que quería construir una gran ambientación antes de que apareciera Lisbeth, pero para ser sincero, me producía un miedo atroz", confesó. Ahora, sin embargo, Salander es protagonista desde la página uno. "Ya la llevo en mi corazón. Me he permitido hacer más cosas, he sido más valiente y he buscado un ritmo más ágil".

Con Mikael Blomkvist, otro de los personajes principales de la saga, ha sido "más fácil". "Es un tipo singular, un poco como yo. He sido fiel al personaje creado por Larsson pero inconscientemente se ha colado algo mío en el personaje. Por eso Blomkvist ha dejado de fumar, prefiere el buen vino a la cerveza y ha dejado de ser tan promiscuo", bromeó.

El hombre que perseguía su sombra repite la fórmula de sus antecesores y aborda temas candentes como la inestabilidad económica o la opresión de la mujer en el mundo islámico: "La clave fundamental del éxito de Millennium es que lucha contra las injusticias. Plantea temas que son importantes que se mezclan con entretenimiento".

Claire Foy protagonizará la cuarta película

En las adaptaciones llevadas al cine –van tres–, la protagonista es, a su parecer, algo exagerada. "Lisbeth es una rebelde, punk, con tatuajes y piercing, pero a la vez es un personaje nada vanidoso que quiere pasar desapercibido. En los libros, cuando se pone ropa más extrema es cuando quiere convertirse en guerrera. Las pelis exageran esa faceta". En este sentido, ya se está preparando la cuarta entrega cinematográfica, esta vez será interpretada por Claire Foy, actriz que hace de Isabel II en la serie de Netflix The Crown.

El fenómeno de la novela negra en Suecia nace precisamente de la seguridad que existe en el país

David Lagercrantz, autor además de la biografía de Zlatan Ibrahimović, Soy Zlatan, y de El enigma Turing (Destino, 2016), se ha convertido en uno de los nombres propios de la novela negra sueca. "El fenómeno de la novela negra en Suecia nace precisamente de la seguridad que existe en el país. Nace como una vía de escape, como un intento de poner suspense a la vida", explicó. "También es producto de la doble moral. Creíamos que eramos el mejor país del mundo y debajo de esa fachada se hacían todo tipo de atrocidades. La literatura negra tenía muchas ganas de que saliese a flote", añadió. Lagercrantz, no obstante, reiteró que Suecia es un país "fantástico, tolerante, con gran bienestar e igualitario", a pesar de la campaña de desinformación que lleva a cabo la extrema derecha "al estilo de Donald Trump", quien, a su juicio, "está destrozando su país y al resto del mundo".

Por último, hizo un llamamiento para que "los periodistas se conviertan en héroes" porque es una labor fundamental para que haya democracia. Por eso, anunció que va a crear una fundación dentro de Foundation for Investigative Journalism (Fondo para el Periodismo de Investigación) para premiar y financiar esa labor.