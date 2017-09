Fernando Savater (San Sebastián, 1947) ha sido reconocido por la Asociación de Editores de Madrid con el Premio Antonio de Sancha, en su XXI edición, por su trayectoria personal e intelectual y su defensa del libro y la cultura como elementos indispensables en la educación y en el desarrollo intelectual y ético de las personas.

Durante la rueda de prensa a propósito de este galardón, el filósofo y escritor ha reconocido que espera que el referéndum separatista ilegal del 1-O no llegue a celebrarse porque "es una agresión a la ciudadanía". "No existe desde el punto de vista político tal cosa como Cataluña. Existe una ciudadanía cultural de Cataluña. El fantasma de don Ramón Lázaro y yo esperamos que no se celebre, que no vuelvan los privilegios feudales y que los ciudadanos lo sean de la nación que entonces se fundó", apuntó.

En este sentido, criticó durante la respuesta o ausencia de ella de los intelectuales en nuestro país. "En España, lo que hay es una cobardía monstruosa. No me di cuenta que había tantos cobardes hasta que viví en el País Vasco. Esa cobardía está generalizada y, por supuesto, está en Cataluña", reiteró. "Los intelectuales somos como las putas, vivimos de gustar", continuó Savater. "A muchos intelectuales lo que les ha pasado es que quieren gustar y que les quieran aunque para ello haya que arrastrarse por el fango. Ahora parece que muchos han reaccionado".

Savater afirmó que la efectividad del Gobierno se verá "el día 1", y precisó que "llevamos 5 años haciendo muy poco" en contra de "todas esas tonterías del inmovilismo del Gobierno, como si la ley tuviese que moverse cuando viene gente que quiere violarla".

El escritor criticó un "diálogo excesivo". "El diálogo con los catalanes y con los Pujol en concreto ha existido y ha sido exageradamente grande. Hoy muchos de los personajillos que pululan deberían llevar una época larga en la cárcel. A lo mejor me equivoco y vemos que el día 1 el Gobierno ha hecho bien. Ojalá. Aunque pienso que debieran haber actuado antes". Y apuntó que antes de la crisis "y de que se descubriera qué parte de la misma venía de que los dirigentes robaban", no había "tanto separatismo".

Savater señaló como origen del problema a la educación o más bien a la "deseducación", a no contar las cosas como fueron". En la sociedad catalana "habrá un mal rollo" que costará sanar puesto que "habrá mucha gente frustrada porque se va a sentir engañada".

En cuanto a su actividad como escritor, Savater la da por finalizada: "La fuente se secó definitivamente. Ya no escribo libros. No es que no quiera, es que no puedo. Ya no. Ya no puedo escribir".