Era lógico que Dan Brown, con 200 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, siguiese ordeñando la vaca de El Código Da Vinci, aunque este vez Origen (Planeta), a la venta desde el 5 de octubre, tiene un aliciente especial: está ambientado íntegramente en España. Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao comparten protagonismo en esta nueva aventura del profesor Robert Langdon. "Esta novela habla de lo más antiguo y de lo más nuevo, habla de religión y de ciencia. España es el lugar perfecto porque tiene la tradición arraigada de la cultura católica en la sociedad y a la vez una gran visión de futuro", aseguró el escritor durante la presentación del libro en la mítica Pedrera de la ciudad condal, uno de los escenarios que explora el libro.

Brown confiesa tener una vinculación especial con nuestro país: "Amo España. Es el primer país que yo visité fuera de Estados Unidos. Mis padres me mandaron con 15 años a pasar un verano a Gijón. Me enamoré de la cultura y de la gente. Puedo cantar el 'Asturias tierra querida' y escanciar sidra". También dice haber bailado canciones de Alaska, Mecano o Los Secretos.

Es posible que el lector conozca el Monasterio de Montserrat, la Casa Milá, la Sagrada Familia, el Palacio Real de Madrid o la Catedral de Sevilla personalmente, pero con Origen verá estos enclaves desde una perspectiva bastante personal y curiosa, desde la mirada del escritor. Ha tardado unos tres años y medio en documentarse sobre inteligencia artificial, superordenadores, arte moderno, España, la Familia Real, el creacionismo y Darwin.

"He hablado con muchos futurólogos y especialistas en inteligencia artificial y supercomputación para escribir este libro y los científicos no se ponen de acuerdo en si la tecnología afectará a nuestro futuro. Hay un grupo optimista que cree que hay avances que nos ayudaran a resolver los grandes problemas del mundo, la escasez, la sobrepoblación, la contaminación, que será un nuevo Renacimiento; y otro que cree que será peligrosa, que nos destruirá como especie. Señalan que históricamente la especie nunca ha creado una tecnología que no haya creado en un arma. Es ingenuo pensar que los avances en inteligencia artificial no tendrán un aplicación maligna", aseguró.

"Soy optimista –aclaró–. Poseemos el poder para destruirnos y, sin embargo, aún no lo hemos hecho. El odio tiene mucha prensa, pero la especie humana tiene mucha más capacidad de amor".

Adónde vamos y de dónde venimos

El argumento de esta nueva novela arranca con el profesor de Harvard en el Guggenheim de Bilbao. Ha viajado hasta allí para presenciar en directo un "anuncio crucial" que "cambiará la faz de la ciencia para siempre". Ese descubrimiento resolverá por fin la eterna incógnita de "adónde vamos" y de "dónde venimos". Sin embargo, en medio de la velada estalla el caos y la presentación es suspendida. Langdon debe huir a Barcelona para salvar su vida y, una vez más, iniciar una búsqueda contrarreloj entre pistas ocultas en obras literarias y piezas de arte moderno.

Hoy los milagros tienen mucho más que ver con el sistema operativo del Iphone 10

Como es habitual en sus novela, Brown vuelve a llamar a las puertas de la Iglesia. "Hay un personaje que es un sacerdote ficticio de la Sagrada Familia y he recibido cartas de agradecimiento por mostrar la religión de manera tan progresista. Este personaje se acerca mucho a mi visión de la religión, la Iglesia hace mucho bien en el mundo pero, a la vez, necesita evolucionar porque, si no, se extinguirá. Hoy los milagros tienen mucho más que ver con el sistema operativo del Iphone 10", bromeó. "No a todo el clero le gusta mi trabajo. Tengo de todo", añadió.

La historia de España salpica las páginas de Origen y hay capítulos que pueden resultar controvertidos. "Creo que el libro es respetuoso con la Familia Real pero, además, es una Familia Real ficticia, quiero que quede claro. No representa ni al Rey ni a la Reina actuales", aclaró.