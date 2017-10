Era la pregunta que Juan Ramón Jiménez hacía a su amigo pequeño, peludo y suave del que no aclara que es un burro hasta el capítulo III. Platero, al parecer, estaba lejos de la llama de la chimenea y no se arrimaba a la candela.

El frío también quema.

Pero son las llamaradas reales de un incendio, otro más y nuevamente intencionado, las que se han acercado a Platero, a su tumba, situada bajo un pino en un paraje de la finca Fuentepiña de Moguer donde el poeta andaluz pasó algunos años, tal vez los más inspiradores de su contemplación lírica de la realidad.

El fuego comenzó el domingo pasado, 15 de octubre, en una parte de la finca conocida como Nazareth y duró muy poco, apenas unas horas gracias al trabajo de los bomberos y personal cualificado. Sin embargo, sus hogueras tuvieron tiempo de quemar buena parte del terreno. Recogió El País que la lumbre llegó a hasta los pies del pino centenario donde reposan los restos del universal protagonista de Platero y yo.

Fuentepiña está a poca distancia del casco urbano por la carretera de El Algarrobito y el camino de La Dehesa. Así lo explica la Fundación Juan Ramón Jiménez que añade que es parte, junto con Nazareth, de lo que debería ser efectivamente un Bien de Interés Cultural, "por tratarse de un espacio natural connotado literaria y pictóricamente, y en el que confluyen valores de carácter histórico que tienen que ver con la presencia y las vivencias del poeta."

Aún no lo es inexplicablemente debido a litigios y esperas, bastantes veces frutos perversos de la negligencia de la Junta de Andalucía. El periodista Javier Caraballo habría querido titular Platero y tú, Susana Díaz, su pieza premonitoria y previa a este incendio sobre el abandono insoportable en que está la que fue casa de verano de Juan Ramón Jiménez. Hace trece años que comenzó la cuestión y ahí sigue. Y van y bien vándalos, y ocupas, y desastres.

Un día murió Platero.

No, no murió quemado, como habrán muerto estos días algunos otros burros en Portugal y Galicia.

Finalmente, fue enterrado

Precisamente, el pino sí está amparado por la consideración de especie singular y, por tanto, protegible.

En el capítulo XL de Platero y yo, Juan Ramón alude a otro pino, el "pino de la Corona":

Cuando le cortaron aquella rama que el huracán le tronchó, me pareció que me habían arrancado un miembro; y, a veces, cuando cualquier dolor me coge de improviso, me parece que le duele al pino de la Corona.