Franck Thilliez (Annecy, 1973) ha conseguido enganchar a millones de personas con tramas perturbadoras que combinan suspense, ciencia, tecnología y actualidad política. El lector halla entre sus páginas un desasosiego adictivo. "A los lectores les gusta pasar miedo. Me gusta que me digan que han tenido pesadillas con mis libros. A mí, como lector, también me gusta pasar miedo, por eso escribo este tipo de novelas, me gusta sentir esos escalofríos. Me permite encontrar esa paradoja, el placer de sentir miedo es una sensación muy fuerte y única", asegura. "No deja de ser una evasión que permite a los lectores romper con su vida cotidiana", matiza.

El escritor francés, antes ingeniero, está en España para participar en el certamen Getafe negro. Acaba de publicar en nuestro país Pandemia (Planeta), el quinto libro de la saga protagonizada por los policías de la Brigada Criminal de París Lucie Henebelle y Franck Sharko, formada por los libros El síndrome E, Gataca, Atomka y Latidos. A pesar de ser una serie liderada por la misma pareja de policías, Thilliez cierra cada historia. Por lo tanto, no es necesario haber leído los libros anteriores puesto que los protagonistas son integrados con naturalidad en la nueva aventura. Siempre incluye guiños a las novelas anteriores para regocijo de sus incondicionales pero nada imposible de descifrar para un recién llegado.

La novela negra tiene que mostrar las disfunciones de la sociedad

El francés considera que un buen thriller debe tener "dimensión científica, histórica y social". "Una vez que encuentro la idea –cuenta- casi está escrita la novela. Los campos científicos y médicos son mis preferidos porque la novela negra tiene que mostrar las disfunciones de la sociedad", asegura el autor. "Me gusta escribir temas que involucran a las personas profundamente, temas que nos conciernen a todos. Las novelas policíacas nórdicas tuvieron éxito porque revelaban una realidad distinta, contaban el verdadero funcionamiento de estos países y nos sorprendieron. Cada autor puede aportar una pequeña fotografía de lo que significa el mundo para él".

Siguen pasando cosas terribles relacionadas con el tráfico de órganos, es una explotación de la miseria

Busca temas apasionantes ligados a la actualidad. Latidos, la cuarta novela de la saga, abordaba el tráfico ilegal de órganos en una trama que se enredaba con las desapariciones durante la dictadura militar en Argentina, los crímenes de guerra en el conflicto de los Balcanes y la sustracción de recién nacidos en España durante el franquismo. "El tema de los trasplantes de órganos está hoy más o menos bajo control, pero siguen pasando cosas terribles, por ejemplo, en India. Es una explotación de la miseria. Durante el proceso de documentación de Latidos descubrí que durante las dictaduras en Latinoamérica se robaban los órganos de las personas que mataban. Los lectores también desean conocer esos temas", aseguró el escritor.

Pandemia parte de la alarma creada por la gripe aviar y anticipa la crisis sanitaria que provocó el virus del Ébola. "Me da mucho miedo pensar en los virus. Pueden matar a mucha gente, tal vez no cómo ataque de unos países a otros algo sino simplemente por la naturaleza que empieza a revelarse", considera.

Pandemia comienza con el hallazgo de tres cisnes muertos por una enfermedad desconocida en el norte de Francia. Amandine Guérin, una investigadora del Instituto Pasteur, es la encargada de una investigación biológica que la llevará a colaborar con la pareja de policías formada por Franck Sharko y Lucie Henebelle. Cuando recibe la alerta de la prefectura del norte está lejos de imaginar que descubrirá algo que puede llevar a la humanidad al borde del abismo. Amandine y su compañero, Johan, esperan que no sea cosa del H5NI, el virus de la gripe aviar.

Thilliez juega con las tramas paralelas y presenta un abanico amplio de personajes, muy atractivos y bien construidos, gracias a la ardua tarea de documentación. El francés publica un libro al año, y seis de esos meses los dedica a entrevistarse con expertos y leer. Para la redacción de Pandemia y su revisión final, el escritor contó con el asesoramiento de dos especialistas de prestigio internacional: Michelle Vialette, Jefe de la Unidad de Seguridad Microbiológica del Instituto Pasteur de Lille, cuyos trabajos se centran en bacterias, virus, levaduras y hongos que puedan atacar a los seres humanos; y Daniel Camus, especialista en parasitología e infectología.

A pesar de la dureza y oscuridad de sus novelas, no es una persona pesimista. Termina sus relatos con una "nota de esperanza".

Franck Thilliez. Pandemia. Planeta, 2017. ISBN: 9788408175209. 608 páginas. 20,95 euros.