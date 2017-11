Cristina López Barrio no es nueva en las librerías. Su libro La casa de los amores imposibles fue traducido a 15 idiomas y publicado en 22 países. También es autora de El cielo en un infierno cabe (2013) y Tierra de brumas (2015). Pero, sin duda, el ser finalista con Niebla en Tánger en los Premios Planeta 2017 le ha abierto las puertas de muchos hogares españoles. "Me cuesta hasta dormir", confiesa la autora madrileña a Libertad Digital. "Es un impulso tremendo, me da la oportunidad de llegar a muchos más lectores, de darme a conocer. Contar historias es mi vocación".

La protagonista de este libro es Flora, que un día se despierta al lado de un desconocido en un hotel. Se marcha furtiva en mitad de la noche para volver a casa con su marido, no sin antes anotarle su teléfono. Se percata entonces de la novela que su misterioso amante tiene sobre la mesa: Niebla en Tánger. Frustrada en lo laboral y personal no duda en aceptar una segunda cita con este hombre, un seductor francés llamado Paul, aunque él no acude. Para calmar su desilusión, decide comprar la novela que Paul leía. Sus páginas no tardan en transportarla a una historia que se desarrolla de forma paralela a la suya. "Flora es un personaje que busca su identidad. Está perdida, no sabe quién es ni por qué lleva una vida que no quiere. Se debate entre la comodidad, esa seguridad de su hogar, y su propia libertad. Salir de eso requiere ser valiente y muchas renuncias", asegura López Barrio.

Cristina López Barrio ha confeccionado una novela circular, con una ficción que se adentra en una segunda ficción y que terminan convergiendo, un juego literario que imita al usado por Julio Cortázar en su cuento Continuidad en los parques. "Es un autor fetiche para mí. Su cuento me obsesionó durante años. Es la estructura perfecta que encaja como piezas de relojería. Llevar esto a la novela era un reto".

Enfrascarse en la novela que encuentra en la mesita de su amante es el "detonante" que hace a Flora "salir de esa rutina". Flora deja su cómoda pero infeliz realidad y se embarca en una aventura en Tánger, "una ciudad mágica", para buscar a su amante, que cree que además es el protagonista de la novela que lee. "Es el poder que tiene la literatura, mueve emociones", considera la autora. "Muchas personas viven anestesiadas. Uno se mete en una especie de rueda de hámster y llega momento en el que no sabemos ni quién somos".

La rutina adormece el espíritu y la libertad

Sin embargo, nunca es tarde, dice la escritora, para echar la vista atrás y preguntarnos en qué momento nos perdimos, una actitud que espera provocar con esta novela en el lector. "La comodidad produce inmovilismo. Muchas veces tú mismo te pones límites y hay que ser capaz de romper con eso en pos de tu libertad, ser realmente quién eres, ser valiente. Es lo que pretende esta novela. Todo tiene una renuncia, la vida es elegir. La rutina adormece el espíritu y la libertad".

Cristina López Barrio | David Alonso Rincón

El realismo mágico envuelve esta novela en la que se fusionan pasado y presente, realidad y fantasía, en una intrincada maraña que la protagonista desenreda a la par que el lector. "No es una novela romántica, es una novela en la que se habla del amor y del desamor, pero es una novela de búsqueda. Es un thriller que intenta resolver la desaparición de un hombre hace 64 años y las pistas están escondidas en una novela. Es un juego literario", aclara la escritora.

Además, hay mucha simbología, como el viento, un elemento que siempre aparece en los momentos de cambio. "El viento tiene algo que se lleva lo que nos molesta, lo que nos entristece. Tiene esa fuerza ciclónica que muchas veces necesitamos. Tiene algo de purificación, de cambio". Y, a la par, la autora lanza una reflexión sobre la creación literaria "Apuesto por una idea que se habla en La decadencia de la mentira, de Oscar Wilde. Creo que tomamos la vida como materia bruta y, a partir de ella, creamos con imaginación belleza, pasión, emociones, ideas… una historia que tiene su propia vida, que es generadora de vida propia".

Cristina López Barrio. Niebla en Tánger. Planeta, 2017. Finalista Premios Planeta 2017. 300 páginas. 20,90 euros.