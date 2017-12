¿Quién regaló el reloj de la Puerta del Sol?

El reloj de la Puerta del Sol está hermanado con el Big Ben, una historia que es frecuente escuchar cuando termina el año, pero no tanto la historia de quién promovió ese hermanamiento, y más allá: la mera llegada del Reloj de la Gobernación al lugar que ocupa actualmente.

La historia de José Rodríguez de Losada (Iruela, 19 de marzo de 1801 - Londres, 6 de marzo de 1870) arranca en el seno de una familia humilde. Un joven que ayudaba a su padre en las tareas de pastor, y tiene que huir de su hogar tras un suceso aparentemente trivial. A partir de ahí, el protagonista de esta novela inicia un viaje geográfico y personal, que concluye con el exilio a Londres, después de haber militado en el ejército liberal.

A día de hoy, si por algo es conocido este liberal es por haber donado al Ayuntamiento de Madrid el famoso Reloj de Gobernación que preside la Puerta del Sol de Madrid desde el año 1866, y que acompasa a los españoles cuando toman las 12 uvas cada 31 de diciembre. Sin embargo, la historia de Rodríguez Losada va más allá de esta mera anécdota. Es la de una reinvención continua: de cómo un aprendiz de un relojero en Regent Street acaba por convertirse en el dueño de la relojería, perteneciendo a los círculos más influyentes del Londres victoriano.

La narración tiene una estructura con dos tiempos narrativos diferentes, en el pasado (en León, donde comienza la historia -allá por 1814- y salta en un tiempo más reciente. Dos relatos que transcurren paralelos hasta que se unen en un punto (lo que en el cine los entendidos llaman flash back y flash forward). Aquí hay cameos de personajes ilustres: Charles Dickens, José Zorrilla, Lewis Carroll… o la mismísima Reina Victoria. Precisamente habrá quien encuentre en esta novela una comparativa de reinados, del oscuro Fernando VII, el Rey Felón, al victorianismo medio. Aunque más que de épocas, aquí se habla de personas, de un amor que se encuentra (y que no se busca), de cuán necesaria es la amistad, y de la patria a la que nunca renunció este relojero, hasta el punto de fundar una especie de café literario. ‘La tertulia del habla española’ es el reflejo de esas reuniones en las que se debate sobre la polis (tomando la acepción griega) porque propiamente de política estaba prohibido hablar, stricto sensu.

El liberal Rodríguez Losada confiaba en sus posibilidades, en la capacidad de superación, y en conseguir hacerse a sí mismo. Una historia no muy alejada de la de los muchos españoles que van a Reino Unido a hacer fortuna: el camino de los que empiezan fregando platos y acaban siendo CEO de una multinacional, cuando no propietario de una gran empresa. Sin emprendimiento no hay crecimiento, y todo lo demás es historia.

Emilio Lara, El relojero de la Puerta del Sol, Editorial Edhasa, 2017. 352 páginas.