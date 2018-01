Pilar Urbano: "La Justicia ha permitido un complot de Estado"

Pilar Urbano (Valencia, 1940)se metió en el laberinto, conversó con fiscales, defensores, policías de la UDEF, testigos, agentes tributarios, imputados del Caso Nóos y logró la gran exclusiva: el relato del juez Castro, en primera persona tras el interrogatorio a la infanta Cristina. El resultado es La Pieza 25. Operación Salvar a la Infanta (Esfera de los libros), en el que desvela pactos en la oscuridad, juegos sucios de compraventa de una absolución, amenazas a un juez, estratagemas para salvar a la infanta, guerra entre togas… En definitiva, toda la trastienda del caso que se quedaron fuera de los 71.000 folios del sumario.

"El propio fiscal Horrach grabó subrepticiamente la conversación" en la que le ofreció al juez Castro no recurrir la imputación de la infanta Cristina a cambio del sobreseimiento de su acusación, contó Urbano en Es la mañana de Federico. "En esa conversación queda como un prevaricador que invita a la prevaricación y todo esto cuando ya estaba en marcha la Operación Salvar a la Infanta con una hoja de ruta dictada y escrita por Horrach y entregada a su fiscal jefe Anticorrupción y aprobada por todas las altas jerarquías del Ministerio Fiscal", añadió.

"Me extraña, y me ha escandalizado, que nadie me haya pedido cuentas porque he dicho que la Justicia ha permitido un complot de Estado para salvar a una persona. ¿Por qué?", se preguntó Urbano.

Urbano explicó por qué, tras destaparse los correos electrónicos de Iñaki Urdangarín y a pesar de la petición del Rey de que se divorciaran, la infanta decidió continuar con su matrimonio: "Había una necesidad mutua: ella está muy muy enamorada, aunque se ha enterado de sus infidelidades y de otras muchas cosas durante el proceso, y él necesita la cobertura y el blindaje que le proporciona la infanta".

Pilar Urbano. La Pieza 25. Esfera de los libros, 2017. ISBN 9788491641797. 595 páginas. Precio: 22 euros.