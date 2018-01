Si la lectura de El Holocausto, las voces de las víctimas y de los verdugos se hace por momentos moralmente agotadora, es difícil imaginar lo extenuantes que deben haber resultado para Lawrence Rees los 25 años de trabajo alrededor de la Shoá que ha destilado, como un licor precioso, en este volumen. Aún más difícil es, sin embargo, pensar en un esfuerzo más necesario y más importante que analizar y contar el que es, con toda seguridad, el episodio más negro de la historia de la humanidad.

25 años recabando testimonios, confesiones e historias en primera persona que forman una parte muy importante de la obra de Rees tanto en su faceta de historiador tradicional como en sus obras como documentalista. Y 25 años verificando esos testimonios, consultando las fuentes documentales y trazando un relato muy detallado y coherente, lleno de respuestas, y también con los interrogantes necesarios, y tan fácil de leer desde el punto de vista de la excelente prosa de Rees como arduo resulta enfrentarse a la magnitud del horror que tan bien se describe.

El autor, que es el responsable de varias series documentales sobre el Holocausto, había publicado hasta el momento también algunos libros sobre el tema, como el excepcional Auschwitz, los nazis y la solución final que ya reseñamos en estas mismas páginas. Sin embargo, ninguna de sus anteriores obras tenía la voluntad global que sí está presente en este caso: la intención de contar la terrible historia desde el principio –las raíces del antisemitismo del propio Hitler–, hasta el final de las últimas Marchas de la Muerte en las que miles de personas que habían sobrevivido a los campos de exterminio perdieron la vida según se iban desmantelando campos por el avance soviético.

Rees inicia su relato en 1919, con una carta que es el primer documento que se conserva en el que Hitler manifiesta por escrito un furibundo antisemitismo. A partir de ahí vemos cómo ese odio fue siempre eje central de su ideología, ya estuviese más o menos presente en su acción política según el momento lo permitiese o no.

Una evolución que es analizada detenidamente en el libro, tanto en la época en la que el partido nazi era una fuerza emergente dentro de la convulsa política alemana de entreguerras, como una vez que alcanzaron el poder y empezaron a aplicar su programa judeófobo.

Como en todas sus obras anteriores, uno de los aspectos que hace especialmente interesante la obra de Rees es la inclusión de una voluminosa cantidad de testimonios de primera mano, muchos de ellos inéditos hasta ahora. No es, por supuesto, la única fuente que maneja: abundan las referencias a documentos, a discursos, a libros de memorias, además de que, según explica el propio autor, todos los testimonios personales se han estudiado minuciosamente comprobando su veracidad.

Gracias a esas "voces de las víctimas y los verdugos", tal y como las describen en el subtítulo elegido por los editores españoles, tenemos una impresión vívida del tremendo drama humano que fue el Holocausto para aquellos que lo sufrieron personalmente y, y esto es especialmente interesante, de cómo el sufrimiento empezó mucho antes de que se iniciase la labor de exterminio.

Especialmente desgarradores resultan los testimonios de los que vencieron a una muerte que era casi segura, pero no lograron luego superar el horror e incluso la culpa, tal y como cuenta Morris Venezia, un judío de Tesalónica que fue miembro de los Sonderkommandos –los grupos de trabajadores que sacaban los cadáveres de las cámaras de gas y los introducían en los crematorios– de Auschwitz-Birkenau:

"Nos liberaron. ¿Para qué? ¿Para que recordemos todas aquellas barbaridades? En realidad ya no queríamos estar vivos. Así es como nos sentimos, como nos sentimos todavía hoy. Hasta ahora mismo me estoy preguntando por qué Dios me dejó vivir, ¿para qué? ¿Para recordar todo esto? Cuando me voy a la cama siempre, incluso ahora, lo rememoro todo antes de cerrar los ojos. Todo, todo, cada noche, cada noche" (página 411).