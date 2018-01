Tom Burns Marañón (Londres, 1948), ensayista hispano-británico y cronista de la España contemporánea, analiza en Entre el ruido y la furia (Galaxia Gutemberg) el desvanecimiento de un bipartidismo que, sumido en la "autocomplacencia" y en el "pensamiento desordenado", fue incapaz de encauzar los retos de los profundos cambios socioeconómicos que se habían producido. Es la recomendación de esta semana de Andrés Amorós en Los Libros de Es la mañana de Federico.

Tom Burns hace un diagnóstico de la actualidad, que define como un régimen próximo al agotamiento: "El fin del ciclo político de la restauración democrática". Por eso, dice el autor, no se previó la proclamación de la República catalana.

Denota un pesimismo sobre España notable: "Un país de nuevos ricos iletrados e irresponsables" (...) partido ahora entre funcionarios inmovilistas y adanistas irritados".

Enumera una serie de males como son la partitocracia, el liderazgo personalista inapelable, el clientelismo, la endogamia (herencia de larga etapa socialista), un parlamento paralizado o el fracaso del estado de las autonomías. El telón, dice Tom Burns, cayó en las elecciones de diciembre de 2015.

El autor pone de ejemplo de mal gobierno y peor legado a Zapatero y habla del expresidente como el paradigma de la masacre del lenguaje simbolizada en aquello que dijo sobre los "miembros y miembras".

Precisamente, en la etapa de Zapatero, hubo, recuerda Tom Burns, un anuncio oficial emitido en televisión en el que se decía: "¿Por qué necesito España? No necesito saber a dónde voy, no necesito ser el primero; no necesito tener los pies en la tierra; no necesito palabras" (pág. 87).

Asimismo, hace un diagnóstico implacable de los partidos actuales: "El PP abandonó el liberalismo modernizador del período de Aznar y el PSOE renunció a la socialdemocracia moderada de la época de González" (pág. 242). Compara al PSOE con "una formidable máquina electoral, que se rige por las normas del catch-all: atrápalo todo" (pág. 57). El PP, dice, es como "un animal, en medio de una carretera, ciego por los faros".

Habla de la razón biográfica: "La ceguera acompaña todo final de una larga etapa al servicio del Estado" (pág. 237).

Estas reflexiones invita a preguntarse a uno mismo: ¿Eran defectos inevitables o han sido fallos personales? ¿Qué opinarán de esto los jóvenes profesionales españoles que no se sienten inferiores a sus equivalentes de otros países?

Tom Burns Marañón. Entre el ruido y la furia (El fracaso del bipartidismo en España), Barcelona, ed. Galaxia Gutenberg, enero 2018, 251 págs. ISBN: 978-84-17088-02-6.