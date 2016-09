Hablemos de festivales de música: todos compiten por llevar al cartel más completo, llamativo y que consiga completar aforos, para convertirse en el más celebrado del año. Claro que a la hora de la verdad, los artistas tienen que demostrar que están a la altura del evento, y la organización ha de controlar cada pequeño aspecto del evento, para que permanezca en el recuerdo de los asistentes… y que éstos regresen al año siguiente, claro. Pues bien, existe un festival que escapa a estas directrices: el Desert Trip, que se celebra en California el próximo mes de octubre.

Para empezar, se trata de una de esas citas que se producen "una vez en la vida" (o más bien dos, ya que el evento se repetirá de forma idéntica dos fines de semana seguidos). Porque no es sencillo reunir a casi todos los más grandes de la música contemporánea que continúan vivos en el mismo cartel, y la promotora lo ha logrado con aparente facilidad. Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de los Rolling Stones, Paul McCartney, Neil Young, Bob Dylan, Roger Waters y The Who. Así, de una tacada y sin trampa ni cartón.

El escenario es el mismo que el Festival de Coachella, en el desierto de California. Y la emoción se ha disparado, en parte debido al precio "asequible" del evento (menos de cien euros por abono de tres días, con asiento reservado), pero sobre todo por las posibilidades de revivir más de medio siglo de música con sus propios creadores. ¿Se imaginan poder disfrutar de la colección de éxitos de los Stones, para que a continuación Dylan ocupe el escenario? ¿Qué ocurre cuando, tras regalarnos Paul McCartney temas tan emblemáticos como Yesterday, Neil Young azote con su mística sonora junto al viento del desierto? Por cierto, ambos dieron enormes espectáculos este mismo año en nuestro país, así que podemos decir de primera mano que no están en baja forma para nada. ¿Qué mejor final que deleitarnos con el maestro Roger Waters, perdiéndonos en el embrujo de Pink Floyd, para terminar explotando con The Who? Otros que también dejaron grandes sensaciones en Madrid, como parte del Madcool.

Bob Dylan

El trabajo de la promotora ha sido extenuante, llevándoles más de dos años organizar una de las reuniones más selectas de la música, cuya recompensa no se ha hecho esperar: todas las localidades están agotadas para sus dos entregas, del 7 al 9 y del 14 al 16 de octubre. Así es, no quedan entradas… salvo para los que deseen dejarse los ahorros en la reventa, que seguro estará al rojo vivo. Todo ello para un cartel que bien podría haberse dado hace más de cuarenta años, y cuyo resultado dejará claro si cualquier tiempo pasado fue mejor… o el tiempo no es algo que importe demasiado a los titanes del rock. Ojalá que no sea la última vez que se pueda organizar algo similar.