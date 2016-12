Hacía más de diez años, exceptuando una comparecencia en Telecinco para apoyar un disco de una de sus hijas, que el respetado cantautor Juan Pardo no asistía a un acto público. Fue en el Museo Cerralbo, una maravilla de palacete madrileño lleno de cuadros valiosos, esculturas, muebles y la ornamentación en conjunto. Su presencia, con una treintena de periodistas, estaba justificada pues la convocatoria consistía en anunciar la salida al mercado discográfico de un estuche conteniendo ocho discos, que reúnen ciento cincuentas canciones, agrupadas bajo el título de Todo Cecilia. La portada reproduce un retrato de la cantautora realizado por Juan Pardo. El original de tal retrato se expuso en la sala habilitada para la presentación del álbum.

Juan Pardo, que lleva el último decenio completamente retirado de sus actividades musicales, guardándose canciones nuevas para sí pero sin querer grabarlas, y desde luego decidido a no pisar nunca más un escenario, contó que se dedica a pintar: "Este retrato de mi admirada Cecilia no es sino uno de los treinta y tres en total que he realizado, colección de pinturas que yo llamo "Admirados y Amigos", y que quizás algún día llegue a exponer, no desde luego por el momento". Esa obra pictórica de Juan Pardo, entre rojos, amarillos y azules, nos recuerda un poco la técnica que utilizaba Andy Warhol, que venía del pop-art, tomando su "Polaroid", y conseguido el objeto de su fotografía, valiéndose de un negativo, lo coloreaba a su modo e inspiración.

Sumamente delgado, cenicientos los cabellos y también la barba, anduvo Juan Pardo parco en palabras. Fue su primo, el veterano periodista musical José Ramón Pardo, quien logró que el cantante saliera de su escondite de los últimos años, pues insistimos que lleva poco menos que vida cual monje retirado.

El acontecimiento merecía la pena, al recordar nuevamente a una de las más grandes cantautoras españolas. Cecilia murió hace cuarenta años, cumplidos en el pasado mes de agosto. Y José Ramón Pardo, que viene hace tiempo rescatando joyas musicales para su editora, es el responsable de haber conseguido recopilar en esos ocho Cds. no sólo las canciones de los cuatro únicos álbumes que aparecieron cuando vivía, sino los que posteriormente, tras varios años de silencio de su obra, vieron la luz. Ahora se han agregado también otras canciones encontradas en su domicilio; maquetas sin acabar, que tienen el encanto de cuando un artista ensaya, y va esbozando un trabajo. Amén de duetos que se consiguieron por la técnica de incorporar la voz de Cecilia a la de otros colegas: Julio Iglesias, Miguel Bosé, Manolo Tena, Sole Giménez, Ana Belén, Massiel, el Consorcio, Mocedades, Rocío Dúrcal…

Presente en el acto parte de la familia de Cecilia, tomó la palabra su hermana Teresa: "Nos sentimos siempre con la pena de que no esté aquí con nosotros, pero felices por otro lado al saber que su legado sigue muy presente, incluso entre gente más joven, como he podido comprobar muchas veces, por ejemplo un día yendo en "Metro", escuchando a unos chicos preguntarse entre ellos si conocían "Ramito de violetas" y otras canciones de mi hermana".

Salió a relucir que, con respecto a ese tema, tal vez el más brillante de su repertorio, Cecilia había escrito antes que la letra de la canción, un cuento relatando una historia parecida a la que luego apareció en el disco conocido por todos. Pero incluso la letra primitiva se refería a un hombre malvado que le enviaba cartas a su mujer y no flores, las que luego terminaron por ser violetas, citándose en principio el mes de septiembre como fecha de esos misteriosos correos, cuando en el definitivo texto quedó el nueve de noviembre como día de la recepción.

Pequeña anécdota de "Un ramito de violetas". Como otra referida a "Dama, dama". Interesados en Televisión Española, cuando Cecilia acababa de grabar esa melodía, de grabar con la cantautora un "video-clip", acordaron hacerlo en los bellos salones del Museo Cerralbo, ataviada ella en unos pasajes con vaqueros y en otros con vestido de época, muy elegante. Razón por la que los periodistas que asistimos a la presentación que nos ocupa fuimos citados en ese romántico lugar. Y así el recuerdo de Cecilia quedó todavía más justificado.