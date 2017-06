No alcanzaban los 30 años cuando John Lennon, Paul MacCartney, Ringo Starr y George Harrison publicaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado medio siglo después uno de los discos más influyentes de la historia.

El 1 de junio de 1967 Sgt. Pepper's, una obra básica de la escena emergente del rock psicodélico, vio la luz y lideró la lista de éxitos en el Reino Unido durante 27 semanas, además de 15 en lo más alto de la Billboard estadounidense.

El octavo disco de estudio de The Beatles, editado en la víspera del "verano del amor" –al comienzo de la era hippy– marcó un antes y un después en el panorama musical, rompiendo los límites de la música pop.

No se trataba de una simple colección de 13 canciones, sino que los temas se sucedían de manera continua, sin interrupciones, creando una obra global, por lo que pasó a ser conocido como el primer disco conceptual de la historia.

"Es una locura pensar que 50 años después estamos echando la mirada atrás a este proyecto con tanto cariño y un poco asombrados de cómo cuatro tipos, un productor genial y su equipo de ingenieros pudieran hacer una pieza de arte duradera tan impresionante". Son palabras de Paul McCartney que pueden leerse en uno de los textos que acompañan a una edición especial del disco que salió a la venta el pasado día 26 con motivo de la celebración del cincuentenario.

Un equipo liderado por Giles Martin, hijo del carismático productor George Martin, mano derecha de The Beatles, acometió este proyecto que se lanza en formatos para todos los gustos: desde un CD con una nueva mezcla en estéreo, hasta una edición de lujo con seis discos, cortes inéditos y un libro de acompañamiento.

Martin señaló recientemente que esta nueva edición del disco fue un "desafío enorme" y que su objetivo con los contenidos extra era mostrar "lo buena que era la banda" más allá del "misticismo", ya que eran "cuatro tipos" que formaban un grupo "realmente bueno" cuando tocaban juntos.

No tenían rival

De hecho los trece temas no sólo componían el trabajo más intrépido de The Beatles sino que en cada una de sus aventuras en Sgt. Pepper's John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr demostraron que, como maquinaria musical a pleno rendimiento, no tenían rival.

La idea del disco surgió de McCartney en un viaje de Nairobi a Londres, tras lo que propuso al resto de la banda encarnarse "en otro grupo" y sugirió el nombre de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", inspirado en el de las bandas que proliferaban aquellos años en Estados Unidos.

La música de Sgt Pepper's fue fruto de una elaborada grabación, no podía ser reproducida en directo, y, por primera vez, las letras de las canciones habían sido imprimidas en la portada.

Mítica portada

Un disco icónico que requería de una no menos especial portada, un montaje fotográfico encargado a Peter Blake, en el que The Beatles aparecían vestido con guerreras de llamativos colores y rodeados de un sin fin de personajes, desde Marlon Brando a Karl Marx, de Bob Dylan a Edgar Allan Poe o D.H. Lawrence, por citar solo algunos.

Sgt. Pepper tuvo una gran acogida de la crítica -el escritor británico Kenneth Tynan aseguró que el disco representaba "un momento decisivo en la historia de la civilización occidental".

El grito rockero de "With a Little Help from My Friends"; la psicodelia de "Lucy In The Sky With Diamonds"; la ironía de "When I'm Sixty Four"; la fanfarria multicolor de "Being for the Benefit of Mr. Kite!" o el "collage" experimental de "A Day In The Life", son solo algunos de los hitos que componen el disco más importante de la historia.