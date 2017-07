Ramones, para niños

Abrir el libro Ramones (ilustrado y de pequeño formato) es abrir el baúl de los recuerdos de aquellos chavales que en los 70 llevaban un característico corte de pelo. Flequillo largo que tapaba los ojos. Un peinado que marcó a una tribu: los punk.

Y todo, a partir de una icónica banda, de la que aún se siguen vendiendo camisetas, aunque muchos no sepan que el logotipo que lucen es el de un grupo de música formado por cuatro «hermanos» del barrio de Forest Hills, en Queens.

Los inicios de la banda están contados en este libro, al alcance de todos los niños y mayores. Una historia de amistad y superación, porque lo que unía a estos cuatro amigos es el amor a la música, y la tenacidad. Porque sin apenas saber tocar un instrumento, llegaron a tener un éxito sin precedentes, y todo gracias a su afición a la cultura de serie B, de la que acabaron siendo iconos.

Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy Ramone son los nombres artísticos de estos cuatro colegas, que montaron en 1974 su primera formación, sin saber que estaban a la vanguardia musical mundial. Tras dos años de tocar en garitos de mala muerte, y medio triunfar en la sala de moda neoyorquina, el CBGB, los fichó la discográfica Sire para grabar su primer álbum, el homónimo Ramones. El nombre lo cogieron prestado de Paul McCarney, quién usaba el seudónimo de Paul Ramone para huir del acoso de los fans. Ellos decidieron beneficiarse de este juego de entonces músico de los Beatles, y todos los miembros del grupo decidieron llevar ese apellido: Ramone.

De ahí al mítico concierto en la sala Roundhouse de Londres en julio de 1976 mediaron unos meses, en los que siguieron vistiendo como los jóvenes de la calle: con cazadoras de cuero negras, zapatillas de deporte, y pantalones desgastados con agujeros. Podría decirse que dieron el pistoletazo mundial al punk, tanto en la música (lo principal) como en el estilo de vida de esta generación. En sus célebres conciertos recibieron en el backstage a grupos que por entonces empezaban, como los Clash o los Sex Pistols. Ahí es nada.

El libro comienza como si de un disco de vinilo se tratara, porque verán la reproducción de un disco original: el Hey! Ho! Let's Go: The Anthology (un álbum doble que trataba de resumir la carrera de The Ramones). Y al final encontramos un código bidi, que nos lleva a Spotify, para escuchar el primer disco de los Ramones.

Es una obra ilustrada, pero también es una biografía para niños, y un disco. Poco más se puede pedir de este ejemplar que quiere conquistar a los padres para que consigan enseñar a los niños la senda de la buena música. El sello Reservoir Books (la división más melómana de Penguin Random House), inaugura con este título su serie Reservoir Kids en la que van a seguir este mismo esquema, con otros grupos. Ya están preparando el de Metallica, que saldrá a la venta en noviembre de 2017.

Joe Padilla y Soledad Romero, Ramones. Reservoir Kids, 2017. ISBN: 9788416709922.