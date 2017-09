Lady Gaga padece fibromialgia

La cantante estadounidense Lady Gaga anunció hace unos días en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde se proyecta un documental sobre su vida, que va a abandonar temporalmente el mundo de la música. En ese momento no dio explicaciones de por qué esa decisión.

Este miércoles, Gaga ha terminado con los rumores y ha confirmado que padece fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico acompañado de múltiples síntomas. "Deseo ser de ayuda para concienciar –sobre la fibromialgia– y conectar con la gente que la sufre", escribía.

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it.