En los Emmy (y en los Oscar) gusta mucho que alguien interprete a una persona conocida. Y que se le parezca. Como Helen Mirren en La reina y Meryl Streep en La dama de hierro. Quizá por eso, Sarah Paulson derrotó a Kristen Dunst, Felicity Hoffman, Audra McDonald, Lili Taylor y Kerry Washington. Ella hacía de la fiscal Marcia Clark en American Crime Story: El pueblo contra O.J. Simpson, otra de esas series antológicas como American Horror Story en las que parece estar abonada. Está abonada a Ryan Murphy. Paulson es a Murphy lo que Jennifer Jones a David O. Selznick. Lo de O. J. Simpson también es de Murphy, como lo es la última serie en la que ha participado Paulson, todavía en fase de preproducción. Se trata de Feud. La historia de la rivalidad entre Joan Crawford y Bette Davis, producción que cualquiera quiere ver ya. A Joan Crawford la interpreta Jessica Lange y a Bette Davis, Susan Sarandon. Me imagino ya futuros Emmy con estas dos mereciéndoselo todo. Pero es que Judy Davies es Hedda Hopper (importa menos que Catherine Zeta-Jones sea Olivia de Havilland y Sarah Paulson, Geraldine Page).

Lo bueno es que Paulson irá mejor peinada como Page que en lo de O.J. Aunque seguramente le han dado el Emmy por ese espantoso peinado acaracolado que la fiscal Clark lucía en 1995. Ya he contado alguna vez que cuando le preguntaban por la pinta de Sarah Paulson decía que era mejor que la suya. "¿Tenía ese aspecto?", fue lo primero que se preguntó al verse. "¿En qué estaba pensando? Bueno sí sé en qué estaba pensando. Tenía dos niños pequeños con pañales. Quería lavarme el pelo y salir a la calle. Una permanente me pareció una buena idea".

Hace un tiempo, Jessica Lange desmintió que tuviera un idilio con Sarah Paulson, con la que había coincidido en varias entregas de American Horror Story. A Paulson, Jessica Lange, de 63 años, le tiene que parecer muy joven. Bueno, es casi de la edad de Cherry Jones (la que hacía de presidente en 24), novia de hace años y a la que besó en los Tony de 2005. En aquel momento, Paulson acababa de ser contratada para Studio 60 on the Sunset Strip y su máxima preocupación por el revuelo formado (por el beso) era cuál iba a ser la reacción de Aaron Sorkin. Pero el primer día de trabajo, cuando estaban leyendo los guiones, Sorkin se le acercó: "No sabía que estabas con Cherry Jones. Es maravilloso. Sólo quiero decirte que aquí estás a salvo". Paulson suspiró tranquila. Ahora está de vuelta de todo. Uno de los grandes momentos de los Emmy fue cuando Paulson, después de dar las gracias a Murphy, declaró su amor ya conocido a Holland Taylor ("Holland Taylor, te amo"), que tiene 73 años. Paulson, 41.

La veterana actriz ha sido siempre la única razón para ver Dos hombres y medio. También tuvo un papel memorable (y divertidísimo) en The L Word (esa visita a la cárcel). Y ganó un Emmy por su papel de juez en El abogado. Ahora su novia tiene otro. Paulson se parece a ese personaje masculino de John Irving en Una mujer difícil al que le gustaban las señoras mayores. Paulson siempre ha tenido haters (los tenía ya por su personaje en Studio 60…). Ahora hay gente que la critica por salir con una mujer que le lleva tantos años. Hay que fuck yourself. ¿Pero quién criticó a Catherine Zeta-Jones por casarse con Michael Douglas? ¿O a Annette Bening por hacerlo con Warren Beatty? Ellas tienen más diferencia de edad. 25 y 21 años se llevan las otras parejas. 32 Paulson y Taylor. Es maravilloso, como diría Sorkin.