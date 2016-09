George R.R. Martin habla de una posible precuela de 'Juego de Tronos'

La 68º edición de los Premios Emmy ha marcado un antes y un después en Juego de tronos. La ficción de HBO hizo historia al convertirse en la serie más premiada de la televisión con un total de 38 galardones. En el marco de la gala, los productores David Benioff y D.B.Weiss hablaron de su gran victoria y de su posible precuela.

"Deberías preguntárselo a George", dijo Benioff refiriéndose al autor de las novelas en las que se basa la historia. "George ha creado un gran mundo. Es un mundo muy rico y estoy seguro de que habrá otras series que se desarrollen en Poniente. Pero para nosotros, esto es todo", concluyó Benioff. El productor dejó claro que tanto él como su compañero D.B. Weiss estarán en Juego de Tronos hasta el final, pero después se desvincularán de futuros proyectos.

Por su parte, George R.R. Martin admitió lo siguiente: "Hay material muy rico en la historia y todavía estoy escribiendo más". También incidió en el hecho de que a la serie le quedan dos temporadas y que eso tiene preferencia ante una posible precuela. Al asunto se sumó el presidente de programación de HBO Casey Bloys, quien admitió: "Hemos hablado de ello. No es algo a lo que me oponga, pero tiene que tener sentido. No hay planes concretos".

Por lo pronto, a Juego de Tronos solo le quedan 13 capítulos y la séptima temporada de la serie contará con solo siete episodios. Éstos llegarán a la cadena HBO a partir de 2017. Los fans españoles de Juego de Tronos podrán verlos a través de Canal + la propia madrugada del domingo al lunes en versión original subtitulada.