Incluso los Lannister desean la muerte de Cersei

Cersei Lannister (Lena Headey) se ha ganado una legión de enemigos en las seis temporadas emitidas de Juego de Tronos, en las que se incluyen sus propios hijos, personajes que a estas alturas de la ficción no han salido bien parados. (Si aún no ha visto la última temporada, no siga leyendo).

El actor Dean-Charles Chapman, Tommen Lannister en la serie, no le desea un gran futuro a Cersei: "Ha perdido a todos sus hijos, ya no tiene a nadie realmente. Tiene a Jaime, pero también está loco. Todos lo están. Y creo que ahora que ha matado a media serie, no hay nada que la detenga. Tiene que seguir matando gente... o ser asesinada. Espero que muera. ¡Ella me mató! Prácticamente mató a Tommen", aseguró en una reciente entrevista con Pop Sugar.

El final de la 6ª temporada de la serie televisiva Juego de Tronos, que avanzó parte de la trama de los próximos libros de la saga, dejó a sus fans boquiabiertos al mostrarles el maquiavélico plan de Cersei, la verdad sobre los orígenes de Jon Snow y el inicio del viaje de Daenerys y su ejército.

A Juego de Tronos le quedan 13 capítulos. La nueva etapa de la serie contará con solo siete episodios que llegarán a la cadena HBO en verano 2017. Los fans españoles podrán verlos a través de HBO España y Movistar + la propia madrugada del domingo al lunes en versión original subtitulada y también al día siguiente de nuevo en VOSE. La versión doblada llegará una semana después.