La huelga indefinida a la que se han acogido los actores de doblaje de Madrid, unos 500 trabajadores, han modificado los estrenos de muchas de las series que emiten Netflix, Movistar+, HBO España o Amazon Prime Video. Por el momento, son una decena las ficciones extranjeras que han sufrido retrasos en su emisión o incluso la modificación de las voces de sus principales personajes. Las redes sociales echan chispas.

La huelga indefinida comenzó el 3 de abril, aunque los actores de doblaje de Madrid ya habían convocado paros durante siete días alternos en marzo. Esta situación aplazó el estreno de lo nuevo de The Big Bang Theory o de Anatomía de Grey.

En la actualidad, se ha optado por emitir el disparatado día a día de Sheldon, Leonard o Penny (The Big Bang Theory) en versión original con subtítulos en español. Las voces en español de los agentes del FBI de Mentes Criminales también han sido silenciadas. La comedia de Fox The Mick, cuyo estreno estaba previsto para el 19 de abril, se ha retrasado hasta el 3 de mayo. Otras series afectadas son Ley y Orden, Riverdale, Scandal, The Catch, The Good Fight, Jane the virgin, Quantico o American Crime.

@Crislocapajares debido a la huelga de doblajes #Scandal está de parón. Volvemos con nuevos eps. muy pronto. Os seguiremos informando. — Fox Life España Tv (@foxlifees) 17 de abril de 2017

Pero, sin duda, lo que más revuelo ha provocado es la decisión que han tomado ciertas productoras de mandar las series a otros estudios de doblaje, la mayoría de la Comunidad Valenciana. La consecuencia más inmediata es el cambio de voz de sus personajes, para desquicie de sus seguidores. Así ha ocurrido con Major Crimes o Érase una vez. El caso más llamativo es el de Supergirl: se ha modificado todo el reparto de voces.

#DoblajeEUVEspaña ¡Que se respete la huelga de actores de doblaje y no los sustituyan por esquiroles de poca monta! — Sergio G. Violadé (@SergioGViolade) 18 de abril de 2017

@HBO_ES Lamentable lo del ultimo capitulo de Supergirl doblado. Ha cambiado todo el reparto. Preferible en VOS hasta que sea posible doblado — David García (@tatoadsl) 13 de abril de 2017

Si en las próximas semanas no se llega a un acuerdo, otra decena de series se sumarán a la lista, como NCIS Los Angeles, Modern Family, Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D., Bull o Scorpion. Algunos temen que, si se extiende, pueda afectar a uno de los estrenos más esperados de la temporada, el de Juego de Tronos, previsto para el 17 de julio.

Según la Asociación de Actores de Doblaje de Madrid (ADOMA), los actores de doblaje que trabajan en Madrid han perdido el 60% de su poder adquisitivo por lo que exigen cambiar las condiciones económicas y laborales, vigentes desde 1993.