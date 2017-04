¿Vuelve 'Cosas de casa' para celebrar su 20 aniversario?

El próximo 9 de mayo se cumplirá el vigésimo aniversario del estreno de Cosas de casa, una de las series que más veces ha sido repuesta en la televisión española. Aún no se conoce si habrá una celebración especial en ese día pero, como adelanto, dos de sus protagonistas han subido a Twitter una foto juntos. La instantánea junto a un misterioso mensaje ha desatado todo tipo de rumores sobre la vuelta de esta ficción.

How many of you would love to see a "Family Matters" Reunion?! 😏 pic.twitter.com/JSDLyPcRDN