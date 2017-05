Primeras declaraciones de Juan Echanove tras su trágica muerte en 'Cuéntame'

La despedida de Juan Echanove como Miguel Alcántara en la serie más veterana de la televisión, Cuéntame, fue el programa más visto de anoche, con 3,3 millones de espectadores de media, y con casi 5 millones de personas que vieron en algún momento el episodio. La ficción ha "terminado" con el personaje en un giro dramático que supone la desaparición definitiva de la serie de Echanove, quien estuvo en ella durante más de doscientos capítulos.

"A todos los seguidores de Cuéntame, me he muerto. En este momento que me he muerto, solo tengo palabras de gratitud hacia todo el equipo, de verdad. Es una serie magnífica que vais a seguir viendo muchos años. Yo desde el otro barrio también la voy a ver", aseguró el actor en un vídeo que colgó en su cuenta de Instagram nada más terminar el episodio.

"Yo soy Atlético hasta la muerte y eso se demuestra muriéndose. Cuando Juan Luis Galiardo se estaba muriendo, un día que vio a su hija llorar, le dijo 'María, más dramas no', así que no hagamos más dramas de esta situación y sigamos el camino de la vida, que ya bastante duro es", añadió. Además, agradeció las muestras de cariño que ha recibido en estos días "que fáciles no son".

Gracias A post shared by juan echanove cuenta oficial (@jechanove) on May 18, 2017 at 3:15pm PDT



Cuando en el mes de marzo se conoció la salida de Echanove de la serie, la productora, Ganga, explicó que el criterio tanto de autores como de los creadores de la serie era que su papel estaba "en el final de su recorrido" y que la decisión se tomaba "mirando hacia el futuro de Cuéntame". También recalcaban su "total reconocimiento" hacia Echanove "por su gran profesionalidad, talento, y trabajo. Será siempre parte de la serie, esa es la grandeza del trabajo creativo", añadían.

Anoche la serie, que congregó a 3.333.000 espectadores, según los datos de RTVE, tuvo el 19,3% del share en prime time y sumó 276.000 espectadores y 1,8 puntos en cuota de pantalla al episodio anterior. Logró, además, el minuto más visto de la cadena a las 23:58 horas con 3.598.000 (24,1%), según las cifras de RTVE que cita "datos oficiales de Kantar Media".