Fox presentó en el Conde Duque de Madrid su programación para la temporada 2017-18 en un evento que fue más allá de lo informativo con algunas sorpresas y giros inesperados, dignos de la mejor serie.

Tal y como explicó Daniel Pérez, Director General de Fox Networks Group en España, la apuesta vuelve a estar por el "contenido y los estrenos globales" en un contexto cada vez más atomizado de plataformas, y un estudiado equilibrio entre novedades y series veteranas en todas las cadenas del grupo. El objetivo, volver a ser "referentes en el entretenimiento".

Un curso en el que se conservan los buques insignia del grupo con nuevas temporadas de Modern Family , Hawai 5.0, NCIS Los Angeles o MacGyver, pero en la que se añaden algunas novedades e incuso un golpe de efecto de sabor español: la recuperación de Vis a vis tras su cancelación por Antena 3 como primera producción propia del grupo en España. Eventos, todos ellos, destinados a mantener el pabellón de Fox allí donde está ahora, en el liderazgo absoluto dentro de los canales de pago en España.

Entre esos buques, es obligatorio citar en primer lugar The Walking Dead, "el Messi o Ronaldo de Fox", que este año subió un 9% de audiencia respecto a la anterior, alcanzando los 745.000 espectadores. La ficción de AMC comenzará el 22 de octubre en EEUU, y apenas un día después lo hará en España.

Naturalmente, también hay novedades como The Gifted, de la cual se ofreció un screening ultra-secreto para los asistentes al evento. Se trata de la "gran apuesta de otoño" de Fox, una coproducción con Marvel protagonizada por Stephen Moyer (True Blood) y ambientada, al igual que la exitosa Legión, en el universo de los mutantes X-Men.

Seal Team nace con la ambición de convertirse en otra de las series líderes del canal. Después de las series de médicos y de las de abogados... llega el turno de las de soldados. Se trata de un drama que narra el día a día de los miembros de este grupo de élite del Ejército que supone el regreso al canal de David Boreanaz (Buffy) tras el final de Bones.

La comedia tiene un lugar destacado en las novedades. The Orville es la gran apuesta del año, una serie apadrinada y protagonizada por Seth McFarlane, cuyo piloto ha sido dirigido por Jon Favreau (Iron Man) yque supone el particular homenaje del creador de Padre de Familia a la franquicia Star Trek. La serie, pese a ser de naturaleza cómica, tiene duración de serie dramática, lo que da la medida de la ambición de la idea.

No nos olvidamos de Ghosted, una sitcom sobrenatural donde Adam Scott y Graig Robinson investigan varios sucesos extraños sucedidos en Los Angeles. La serie llegará a España en invierno.

Fox Life, "simply irresistible"

Fox Life, el canal destinado más específicamente al público femenino, seguirá apoyado en la "incombustible" Anatomía de Grey y también su potencial heredera, This is us, pero también sumará aportaciones de producción propia y una nueva identidad gráfica recién estrenada. El concepto de este año para el canal será la palabra "irresistible", y por eso mismo la sintonía de sus spots será el éxito musical de Robert Palmer "Simply Irresistible".

En esta segunda enseña del grupo también hay novedades como The Resident, un drama médico de la productora de Antoine Fuqua (Los Siete Magníficos) y que cuenta en su reparto con un ambiguo, y quizá malvado, médico encarnado por Bruce Greenwood; Instinct, un procedimental basado en los libros de James Patterson donde se recupera a Alan Cumming (The Good Wife) en el papel de un agente de la CIA a la caza de un criminal, y cuyo piloto dirige Marc Webb (The amazing Spider-Man); o LA to Vegas, una comedia ubicada en un vuelo regular de Las Vegas a Los Angeles y que, por tanto, cambiará la mitad de su reparto cada semana.

La producción propia en Fox Life también tiene peso específico. Y como los programas de Pilar Rubio y Patricia Pérez, Fit Life y Yo sí que como, fueron pioneros, ambos han sido recompensados con nuevas temporadas.

La supermarca National Geographic

El tercer puntal de Fox es National Geographic, una marca de extraordinario valor para el grupo y un canal dedicado no solo a emitir documentales. Según Pérez, la unión de ambas compañías tiene como objetivo la consecución de NG Partner, "una supermarca para difundir ciencia" a través de múltiples plataformas (viajes, redes sociales, eventos, revistas y contenidos) y que tiene la particularidad de ser la única campaña de medios que invierte en su propia misión: "Parte de lo que se gana se invierte en investigación y, por tanto, en volver a generar contenidos".

El aval del éxito de Genius esta pasada temporada ha marcado el camino del futuro al canal, que incorporará varias novedades de cosecha propia como Dian Fossey: Mi vida entre gorilas, Jane (dedicada a la vida de otro de los puntales de la primatología, Jane Goodal) y, también, las series El largo camino a casa, ficción ambientada en la guerra de Irak y, en particular, una emboscada yihadista a tropas americanas, que protagoniza Michael Kelly (House of Cards).

Pero, sobre todo, dos joyas de la corona. Por un lado, la segunda temporada de Genius... con el malagueño Antonio Banderas encarnando a Pablo Picasso. "Estamos absolutamente entusiasmados" -afirmó David Pérez- gracias a un Banderas "implicadísimo" con el proyecto, que abordará el mismo antes que la película de Carlos Saura, donde el actor interpretaría el mismo papel.

Y por otro, One Strange Rock, que será el "gran evento" del canal para la primavera de 2018. Una serie guiada por Darren Aronofsky que ha requerido de dos años de filmación de espectaculares localizaciones en la tierra... pero también en el espacio.

El segundo de los canales dedicados a naturaleza, Nat Geo Wild, seguirá "íntegramente dedicado al reino animal", e incorporará nuevos episodios de Savage Kingdom: La rebelión (diciembre de 2017), Destination Wild y El mes de los grandes felinos, planificado para 2018.

La tercera de las ofertas destinadas a vida y estilo es Viajar, que "cumple 20 años y se convierte en el canal más longevo de documentales en España".

Una ocasión especial que será adornada por el estreno, el 31 de octubre, de En ruta con Norman Reedus, donde la estrella de The Walking Dead saca su moto a pasear junto a su buen amigo, el easy rider Henry Fonda; y la producción propia Ciudades de noche, una serie de 13 episodios en la que 13 anfitriones (entre los que se cuentan Pipi Estrada o Falete) nos guiarán por diversas ciudades españolas... de noche.

'Vis a vis' continúa en Fox

Al principio hablamos de un gran golpe de efecto, que no por menos conocido resulta menos espectacular. En un movimiento pionero en España, Fox recogió la serie cancelada por Atresmedia para continuar, con una tercera temporada de ocho episodios de 50 minutos cada uno, todo aquello que se quedó sin contar en la cadena generalista en una serie prematuramente cancelada.

Un proyecto que contará con el mismo reparto y gran parte del equipo de guionistas de la serie previa, y al que se han incorporado tambien Maggie Civantos, Najwa Nimri y Alba Flores, tres de los nombres de su reparto presentes también en el evento.

"Todo sucedió durante una comida. Cuentas lo que necesitas, y alguien te da la idea", explicó al respecto Pérez, que prometió una serie igual de ambiciosa en lo artístico y técnico que la que en su momento ofertó Antena 3.

Más cosas: "Habrá continuidad absoluta" aunque, al "no estar sometidos a la dictadura del prime-time, los capítulos serán de 50 y no de 70 minutos". Un formato más tradicional pero con una "línea argumental clara desde el minuto uno", y que nace con una ambición: "Queremos qeu sea la serie más vista en pago junto a The Walking Dead. ¿Ambicioso? Sí. ¿Realista? También".