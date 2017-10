Netflix anuncia que no renovará 'House of Cards' tras el escándalo de Kevin Spacey

Según ha confirmado Netflix a The Hollywood Reporter, la decisión de terminar con la serie, que dio el pistoletazo de salida a la exitosa incursión de la compañía en la producción de su propio contenido de ficción, se discutió en verano, pero ha sido anunciada horas después de que Kevin Spacey saliera del armario como forma de frenar la acusación del actor Anthony Rapp, uno de los protagonistas de Star Trek: Discovery, de que Spacey intentó violarle cuando tenía sólo 14 años y la estrella 26.

Spacey no ha negado los hechos, pero ha alegado no recordarlos con la excusa del alcohol. Además de pedir disculpas a Rapp, ha salido del armario afirmando ser gay, lo que ha servido para que numerosos medios de su país –y alguno del nuestro– oculten las acusaciones bajo la noticia de su homosexualidad. Su comunicado ha recibido numerosas críticas de activistas LGTB, que consideran que reforzará el vínculo que muchos hacen entre homosexualidad y abuso de menores.

La sexta y última temporada de House of Cards, que contará con trece episodios, está en producción ahora mismo y se espera que se emita a través de la plataforma de streaming en primavera de 2018. Cuando David Fincher y Spacey anunciaron el proyecto aún resultaba sorprendente que semejantes pesos pesados dirigieran sus miradas a la televisión, y más aún que se decidieran por Netflix en lugar de alternativas más tradicionales como HBO. El éxito de esta ficción y de la comedia Orange is the new black –ambas estrenadas en 2013– supusieron un cambio de paradigma para Netflix, que se centró en la producción propia frente a los acuerdos con terceros para asegurarse de contar con una base de suscriptores amplia y fiel. En julio de este año, la empresa anunció haber superado los 100 millones de suscriptores en todo el mundo.