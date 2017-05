El 'Zenit' de Els Joglars

Els Joglars ponen la mirada en los medios de comunicación, el dedo en el ojo. Ha cambiado el paradigma del cuarto poder, pero más que la profesión, lo que varía es la presencia de la tecnología, que no es baladí. Los periodistas responden a la demanda de noticias, y eso es lo que presentan en esta obra de teatro: Zenit, la realidad a su medida. A través de la sátira reflexionan sobre los medios de comunicación y sobre los que consumen esas informaciones, porque aquí la culpa está repartida: entre el que pide y el que da.

Sobre las tablas veremos los entresijos de sus oficinas, el día a día de sus periodistas, las amistades y obligaciones de sus propietarios, el enfrentamiento entre el periodismo ético y la voracidad de consumo. Dos posturas, reconocidas y reconocibles, que sirven de contrapunto.

Entre los protagonistas nos encontraremos a un reportero (Martín) que reivindica un tipo de periodismo que requiere tiempo y dinero, mientras que la directora (Beatriz) argumenta que no hay ni tiempo ni dinero para hacer lo que él quiere… ¿De qué estamos hablando: de periodismo o de entretenimiento? Zenit no es una cabecera al uso, es un circo mediático donde lo importante no es la noticia sino que sea interesante leerla, porque en la revista Zenit proponen vender las noticias con entretenimiento. Así, se llega a una serie de situaciones dramáticas pero hilarantes, como la de hacer atractiva la imagen del secuestro para ganar audiencia. Contraviniendo una de las máximas del periodismo, la realidad queda al lado. Lo importante es el éxito del medio, para lo cual estos actores son capaces de cualquier cosa.

Es una crítica a las noticias efímeras y a la espectacularidad de algunas informaciones, así como a la inmediatez de la información que nos proponen las redes sociales: donde el público también tiene una responsabilidad: el que lo lee no debería dar por válida una información que no se ha contrastado siquiera. El oyente, lector, espectador demanda estar informado, pero no debería consumir cualquier cosa, sino exigir cierto rigor profesional.

Así se extrae de una de las escenas, con dos obreros, que reivindican el derecho de todos a opinar. ¿Son igual de válidas las opiniones de unos y otros? Eso es lo que plantean Els Joglars, quienes sostienen que uno de los pilares de la democracia es el periodismo.

Els Joglars, en sus 55 años de historia, han demostrado hacer un teatro pausado, dedicando mucho tiempo a la creación de cada espectáculo. Es un teatro que invita a reflexionar, pero que no es sencillo de ver: el espectador también tiene que poner de su parte algo de esfuerzo para entender ciertas metáforas, jugar a la sugestión, pensar en lo que se plantea. Un teatro más complejo, pero también gratificante, porque deja poso.

Els Joglars, de Albert Boadella

Esta compañía ha estado ligada intrínsecamente a Albert Boadella, desde que la fundara a comienzos de los años 60. La actividad teatral del propio Boadella como actor, director, escenógrafo y dramaturgo se desarrolló totalmente a través de esta compañía con la que ha creado una treintena de obras. Muchas de las cuales han causado encendidas polémicas, llegando a abrir procesos judiciales, debates políticos e incluso atentados a la compañía.

Con motivo de las representaciones de La torna (en el año 1977) Boadella fue acusado de injurias al ejército y encarcelado. Posteriormente protagonizó una espectacular fuga de la cárcel, exiliándose después a Francia. En 1999, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por Els Joglars.