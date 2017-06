Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Ayanta Barilli han entrevistado a Lolita Flores y a Luis Mottola que presentan la obra Prefiero que seamos amigos. Una comedia que se representa en el teatro de La Latina que llega a Madrid tras un gran éxito de público en Francia, su país de origen.

"A mí me lo han dicho muchas veces", explicó Lolita sobre el título, Prefiero que seamos amigos. "Es más difícil recibirlo, decirlo es mucho más fácil porque si no hay sentimientos lo dices y punto. El problema es cuando los tienes y te lo dicen a ti", opinó Lolita en los micrófonos de esRadio. "Yo soy de la opinión de que siempre se hace daño de alguna manera, las cosas claras y el chocolate oscuro. Hay que ser claro en la vida, para qué vas a estar jugando", dijo en Es la mañana de Federico.

Es el tema principal de una obra teatral escrita Laurent Ruquier y dirigida por Tamzin Townsend en esta versión española, y que muestra a unos personajes llenos de secretos. Para Mottola, sin embargo, "todos tienen un desarrollo, mi personaje no es tonto aunque no quiere darse cuenta o perder una amistad. A partir de ahí se desarrolla ese deseo, esa sorpresa constante...". Contar más, dijo, sería revelar demasiado del segundo acto.

Lolita, sin embargo y respecto a su carrera de artista, lamentó en esRadio que "a mi no me tienen catalogada de actriz". La hija de Lola Flores, consagrada tanto como cantante como en su faceta interpretativa, desveló que, por ejemplo, "de la gente que da los premios Max no he recibido ninguna invitación para ir. No hubiese podido por ser en Valencia, pero les doy las gracias por no hacerme decir que no", dijo con ironía. "Lo tenía que decir y me extrañó que nadie me hubiese llamado para ir, no ya que me lo den".

Lolita no negó que le "dolió bastante" no ser invitada a la gala del pasado 5 de junio, unos premios que además eran el 20 aniversario y estaba dedicados a la figura de la mujer. "Llevo 42 años siendo artista, y en mi vida creo que He hecho de todo menos tirarme en globo. Llevo muchos años haciendo teatro, he tenido varias obras en cartel con criticas estupendas y mucha acogida de publico. Me da pena porque no sé si es por llamarme Flores o por ser una cara popular, que me quiten del circuito. El circuito para mí es el público, que paga una entrada y va a verte. El otro no me va".

Y recuerda: "Yo tuve un Goya, el premio más reconocido del cine español, y ya no he hecho otra película protagonista. Los premios tampoco te arreglan la vida. Lo que te llena es seguir trabajando, llenando teatros, y que se acuerden de ti y te paren por la calle".

No obstante, ahora se muestra llena de entusiasmo por Prefiero que seamos amigos, una obra con mucha "tensión sexual no resuelta" -tal y como explicó Ayanta- y en la que es muy facil indentificarse con el personaje femenino. Lolita dijo al respecto, y a la visión del amor que da la obra, que "a partir de los 50 años muchas mujeres se creen invisibles, y hay que tener un poco de amor propio. Tienen que creérselo". Lo mismo, dijo, pasa con los hombres de más de 50, de modo que toda la obra funciona como "reivindicación" del amor en esa década.