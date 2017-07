La evolución del matrimonio es... ¿el intercambio de parejas?

¿Creen que su pareja aceptaría un intercambio de parejas? ¿Se atreverían siquiera a plantearlo? ¿Hay solo una manera de entender la fidelidad? ¿Cómo reaccionarían si les propusieran ser swingers? Explorar las crisis que sobrevuelan los matrimonios con el paso de los años no es nada nuevo pero, al fin y al cabo, es un asunto con el que es fácil encontrar nexos en común y opinar desde la experiencia. Son conflictos "reconocibles y universales", como dicen David Serrano y Maite Pérez, directores de Dos más dos, una comedia en cartel en el Teatro La Latina que protagonizan los televisivos Miren Ibargurem (Aída, La que se avecina), Daniel Guzmán (Velvet, Aquí no hay quién viva), María Castro (Seis hermanas, Sin tetas no hay paraíso) y Álex Barahona (Isabel, Los Serrano).

Es una comedia de fácil digestión con algún que otro vaivén –tiene diálogos ágiles que despiertan la carcajada del patio de butacas pero también gags más que previsibles–. Plantea la liberación sexual de dos parejas de amigos. Adrián y Julieta están casados desde hace 17 años y tienen un hijo preadolescente. Ella nota que la falta de pasión comienza a ahogar su relación y siente ciertos celos de la evidente chispa que tienen Tomás y Silvia, una pareja más liberal, sin hijos, a punto de cumplir su décimo aniversario. Mientras que Adrián (Daniel Gúzman) es un hombre "ordenado, controlador, y seguro de sí mismo", su mejor amigo y socio Tomás (Álex Barahona) es un "seductor nato, juguetón, sexual, creativo y mucho más impulsivo". Julieta (Miren Ibargurem) quiere un revulsivo, una necesidad que se transforma en urgencia al punto que Tomás y Silvia les confiesan que practican el intercambio de parejas y que les encantaría compartir esa práctica con ellos. La decisión que tomen podría mejorar, o desestabilizar, quién sabe, tanto esa amistad como la vida matrimonial.

Comedia 'Dos más dos' | Javier Naval / Teatro La Latina

Puede que el argumento les suene conocido pues se trata de una adaptación de la cinta argentina del mismo nombre que dirigió Diego Kaplan en 2012, una cinta con buenos datos de taquilla y no tanto de crítica, y que en su paso por los escenarios la sostiene Daniel Gúzman –Goya al mejor director novel por A cambio de nada– que destaca entre sus compañeros de reparto.

"Socialmente aceptado" versus "deseos ocultos"

Daniel Gúzman | Javier Naval / Teatro La Latina

"Sexo, deseo, pasión y amor… son algunos de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene cualquier relación de pareja, y en torno a ellos oscilan en clave de comedia los personajes de la función", destacan los directores de la comedia. "Lo apolíneo frente a lo dionisíaco. El orden frente al caos. La rutina frente a la diversión. Lo socialmente aceptado frente a los deseos ocultos. El ying y el yang de la vida, en suma, se dan la mano en esta comedia en la que nada termina siendo lo que parece y en la que los personajes acaban enfrentándose a sus propias contradicciones. Y siempre a través del juego, por supuesto".

En definitiva, Dos más dos es un producto ligero para las calurosas noches de verano que tratará de despejar la incógnita de si compartir, en cuestiones amorosas, es mano de santo para animar la libido o, en cambio, está sobrevalorado.