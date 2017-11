Los nuevos 10 mandamientos

Qué difícil, con los tiempos que corren, acatar al pie de la letra el dictado de Dios a Moisés. El sistema actual pedía una actualización a gritos, empezar a usar la versión 2.0, así que al señor del Universo no le ha quedado otra que bajar a la Tierra a reescribir sus 10 mandamientos. Por su naturaleza incorpórea, lo ha hecho en el cuerpo del actor Mariano Peña. Ha elegido el teatro Bellas Artes de Madrid para hacer públicas las nuevas tablas de la ley y, ya de paso, dar respuestas a todas esas preguntas que nos hacemos desde el comienzo de nuestra era. Es, no se asusten, el peliagudo argumento de Obra de Dios, una comedia que triunfó en 2015 en Nueva York con Jim Parsons como protagonista (Sheldon en The Big Bang Theory) y que recala hasta enero en la capital española.

Mariano Peña en 'Obra de Dios' | Teatro Bellas Artes

¿Cuántos animales metió Noé en el arca? ¿Qué hizo Jesús en su adolescencia? ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? En clave de humor, repasa "la auténtica historia jamás contada" de los principales personajes de la Biblia: Jesús, Abraham, Moisés y, ojo, Steve Jobs, un aliado incomparable para adaptarse al futuro.

A pesar de estar acompañado en escena por sus dos particulares arcángeles Gabriel y Miguel, interpretados por Chema Rodríguez-Calderón (La Katarsis del tomatazo) y Bernabé Fernández (Águila Roja, El ministerio del tiempo), se puede hablar casi de un monólogo de Mariano Peña (Los Serrano, Aída o Priscilla, Reina del Desierto). El actor, como si fuera el típico amigo que acapara cualquier encuentro y obnubila a los presentes contando anécdotas, se enfrenta con éxito a este difícil maridaje de humor y religión.

Es un texto de David Javerbaum, adaptado y dirigido por la inglesa Tamzin Townsend, con más de 40 montajes teatrales a su espalda. Es una comedia con altibajos, interacción y -y no es el plato fuerte- momentos musicales.

Ficha Técnica:

Teatro: Bellas Artes (C/ Marqués de Casa Riera 2, Madrid)

Reparto: Mariano Peña, Chema Rodríguez-Calderón y Bernabé Fernández

Fecha: hasta el 7 de enero de 2018

Duración: 80 minutos

Texto: David Javerbaum

Traducción: Maribí Arrieta

Versión: Tamzin Townsend, Chema Rodríguez-Calderón y Mariano Peña