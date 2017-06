Twitter se llena de veneno antitaurino tras la muerte de Iván Fandiño

Tras su muerte este sábado, el nombre de Iván Fandiño se convirtió en trending topic. En Twitter, hubo quien lamentó el fallecimiento y también, como es habitual, quien derrochó bilis y veneno celebrando el trágico desenlace.

Por otro lado, hubo quien plantó cara a este tipo de lindezas. Así, el torero Fran Rivera escribió en su cuenta de Twitter: "Y me cago en los muertos de toda la gente mala que se alegra de la muerte de un hombre bueno".

Además, el golfista Gonzalo Fernández-Castaño respondió a una periodista sueca especializada en golf, Stina Sternberg, que en la misma red social escribió: "El Karma es una putada".

After reading your tweet, the only bitch here is you @StinaSternberg https://t.co/uqjHkrpTMk