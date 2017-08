Morante de la Puebla anuncia su retirada repentina de los ruedos

El matador de toros José Antonio Morante de la Puebla anunció al finalizar la corrida del domingoen El Puerto de Santa María (Cádiz) que se retira de los ruedos por "aburrimiento" ante un sistema "que va en contra del toreo de arte", han desvelado a Efe fuentes del entorno del torero sevillano.

Una decisión que ha cogido por sorpresa a toda la familia taurina, que no se esperaba que uno de las figuras del toreo más importantes del momento, máximo representante del toreo de arte, decidiera marcharse así de repente, sin mayor motivo aparente que el "aburrimiento" del que hablan sus más allegados.

Según ha podido saber EFE, el torero de La Puebla del Río (Sevilla) no está de acuerdo, sobre todo, con el tamaño del toro que se lidia en la actualidad, un animal "tan grande" que, según las mismas fuentes, "va en contra del espectáculo".

"Los presidentes, los veterinarios... Son muchas cosas las que lleva tiempo soportando y tragando. Pero ya no ha podido más y ha decidido marcharse sin saber si algún día volverá o no a los ruedos", han apostillado finalmente las fuentes.

Esta es la tercera retirada que anuncia Morante de la Puebla en toda su carrera. La primera fue en 2004, cuando decidió marcharse a Miami a tratarse una depresión, y, una vez reaparecido, también cortó de golpe en 2007, esta vez porque había perdido la ilusión. Algo muy parecido a este tercer y último adiós, por "aburrimiento" de un sistema "que va en contra de los intereses del espectáculo".

No se sabe si regresará algún día o no, el caso es que el toreo pierde a uno de sus exponentes más destacados, un torero que no estaba pasando por un buen momento, sus últimas tardes en San Sebastián y en El Puerto de Santa María han corroborado que el sevillano ya no tenía la cabeza puesta en el ruedo.