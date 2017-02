El aficionado al baloncesto, especialmente si lo era ya en los añorados años ochenta, irremediablemente esboza una sonrisa cuando escucha el nombre de Doron Jamchi, letal tirador del Maccabi de Tel Aviv, considerado probablemente como el mejor jugador de la historia de su país. Desde luego fue el mejor anotador de larga distancia. Dueño de un rango de tiro pocas veces visto en su época, capaz de anotar desde casi cualquier punto de la cancha ofensiva, el escolta macabeo, nacido en Petah Tikva (Israel) el 1 de julio de 1961, fue uno de los principales nombres del baloncesto europeo de hace tres décadas. Con su Maccabi perdió tres finales europeas consecutivas, dos ante Milán (86-87 y 87-88), y una ante la emergente Jugoplastika (88-89). Con su país, ya en el Eurobasket de Alemania 1985, el hebreo alcanzó una suma sideral de 32 triples totales con un colosal 47`8% de acierto en una especialidad que por aquel entonces aún daba sus primeros pasos.

Durante la disputa del Zadar Dogus Basketball Tournament, y tras cuatro días de persecución en pos de una deseada entrevista, Jamchi cita a Libertad Digital en el hall de su hotel, a primera hora de la mañana. Actual hombre de negocios y embajador del Maccabi, donde aún se deja ver por las canchas con los veteranos, acude puntual a su cita, y café y cigarrillo en mano afronta una charla reposada llena de recuerdos a días de gloria y en la que desde el primer momento no duda en reivindicar su figura.

P: Un servidor no tiene muchas dudas, pero, ¿Se considera usted uno de los 3 mejores anotadores de la historia del basket europeo?

R: Sí, eso creo, sí (risas).

¿Con Petrovic y Galis quizás?

Petrovic, sí, claro. Galis… no tanto. Desde el triple no era bueno, aunque desde luego fue uno de los mejores de la historia del baloncesto europeo. Petrovic, desde luego, sí. Petrovic (risa de admiración), para mí es el mejor anotador de la historia.

Petrovic para mí es el mejor anotador de la historia.

¿Cree que el mundo del baloncesto le ha reconocido lo suficiente?

Creo que sí, creo que sí. Después de lo logrado, puedo decir que tengo muchos amigos en cada lugar en Europa que reconocen lo que logré y que se preocupan de que se mantenga ese legado.

Cuando echa la vista atrás, el primer pensamiento sobre su carrera, ¿Cuál es?

Nada especial. Miro y recuerdo las imágenes, y me siento satisfecho. Jugué muchas finales, muchas, pero lo miro todo, también los malos momentos. Y estoy satisfecho.

Doron Jamchi, durante la entrevista con LD. | Archivo.

Era la época dorada del basket europeo. Hoy el baloncesto es otra cosa…¿Por qué es tan difícil encontrar a alguien que promedie, no ya 30, sino 20 puntos hoy día?

Ja, ja, ja. Sí, era la época de oro, lo sé. Realmente no sé los motivos. El baloncesto ha cambiado, en esa época desde luego no es que hubiera varios jugadores que llegaran a los 20, es que podían llegar tranquilamente a los 30 cada día.

Por ejemplo, en la ACB, el máximo anotador puede promediar… 15 o 16 puntos. ¿Es bueno esto para crear estrellas? ¿El basket moderno es para la gente, o es para los entrenadores?

Probablemente esté en lo cierto, pero no sé si podemos culpar sólo a los entrenadores. Hay muchos partidos, muchos, y cada equipo tiene muchos jugadores. Hay que repartir el potencial del equipo entre todos ellos. Es otra época, nosotros jugábamos, 40 o 50 partidos por temporada. Hablando del Maccabi, esta temporada jugarán 80 u 85. No es lo mismo.

Lo que es un hecho es que en su época, los jugadores eran las estrellas, y hoy parece que son los entrenadores.

No, no creo. ¡Aún hay estrellas en los equipos! Cuando ves al Fenerbahce, con Udoh o Vesely, Darussafaka con Wanamaker. Claro que hay estrellas. Pero sí, no son las mismas estrellas que antes.

En España tenemos grandes recuerdos de los partidos en los 80 de su Maccabi contra Madrid y Barça…

¡Claro, jugamos muchos y ahora nos vemos bastante los veteranos! Somos muy amigos, seguramente más que eso incluso. Podría decir que hay una conexión casi familiar con jugadores del Real Madrid. Cuando nos vemos, nos gusta hablar sobre aquellos años. Esto me pasa con otros jugadores de esa época, tenemos gran relación, no sólo con los de Madrid o Barça. En Grecia, en Croacia… Jugamos muchos partidos. Desde luego que hablamos sobre aquellos partidos. Eran diferentes. Real Madrid, Barça, Maccabi… Son nombres muy grandes. Entonces y hoy.

Hoy día hay una conexión casi familiar con los jugadores del Real Madrid.

¡Eran partidos muy duros!

Creo que eran partidos muy duros, y es que debían ser así. Pero cuando miras la personalidad de los jugadores, eran muy buena gente. Cuando el partido acababa, claro. En los 40 minutos…Querías ganar. Sabías que si ganabas al Madrid o el Barça era algo grande.

Imagen actual de Jamchi, con el balón, jugando con niños. | Archivo.

Memorias de un ayer glorioso, al que le faltó quizá sólo un pasito para entrar, más si cabe, en el Olimpo de la canasta. Un avance que nunca estuvo más cerca que en Lausana (sí, la final de la Copa de Europa de baloncesto se jugó en Suiza en 1987), cuando tras un garrafal error de Dino Meneghin en una bandeja fácil que sentenciaba el título, el mítico 12 de la camiseta amarilla fue, claro, el elegido para lanzar un tiro para la gloria eterna, que no fue ni mucho menos el mejor de su carrera.

¿Lo peor fue perder tres finales de la Copa de Europa seguidas?

No puedo decir que fuera lo peor, porque jugaba en un equipo. Y en aquellas tres finales yo jugué bien, pero en todas pasó algo. En el equipo, o que yo fallara un tiro… Pero no puedo decir que fuera el peor momento.

¿Cuántas veces ha visto el tiro en Lausana?

Las suficientes (risas).

¿Y qué siente? Era un tiro muy complicado, desde luego.

No jugamos bien con el reloj, no fuimos inteligentes en ese final. No hicimos lo correcto, pero… Desde el punto de vista del tiempo. Pero no siento mucho más.

Perdieron dos veces con Milán, y al tercer año apareció la increíble Jugoplastika.

Sí. Todos veíamos, quizá por error, que esos chicos jóvenes eran buenos, pero quizá no tanto. Pero cuando vas a la historia, y ves lo que muchos hicieron en la NBA, como Kukoc, entiendes realmente que perdiste seguramente con uno de los equipos más grandes de la historia.

La Jugoplastika fue seguramente uno de los equipos más grandes de la historia.

Ese primer año en que la Jugoplastika llega a la final 4 y la gana… ¿Se les consideraba favoritos al inicio de la competición?

No, no lo eran. Pero esto es lo que pasa en el deporte, cómo pasan las cosas, y por eso creo que un equipo como Darussafaka se va a meter entre los mejores de Europa. Cualquiera puede verlo. Pero para mí no sería una sorpresa si se meten en la Final 4 e incluso la ganan.

Sospecho que le hubiera gustado ver de nuevo a David Blatt de amarillo.

Claro que sí. Porque es un enorme entrenador. Pero ahora está en otra fase de su carrera,

Jamchi lanza a canasta ante Ricky Brown (Milán), en la final de la Copa de Europa 1987/88. | Archivo.

buscando otro tipo de cosas, y quizá el Maccabi no puede llegar a eso, porque hay equipos con mayores presupuestos. En Turquía principalmente tienen mayores presupuestos, y otros sitios como la NBA, claro. Pero a todos nos gustaría verle triunfar.

Mucha gente habló sobre su relación con Miki Berkowitz…

Somos muy amigos.

Ahora, ¿Y entonces?

Entonces, cuando jugábamos juntos en el Maccabi… Todo el mundo quiere triunfar, y tener a dos grandes estrellas en un mismo vestuario no es fácil. Pero de eso hace mucho tiempo. Y luego encontramos la forma de tener una gran relación.

¿Qué le está pasando al Maccabi? Viene del peor año de su historia, si usted no me corrige.

Sí, así es. Creo que construyó bien el equipo, pero olvidó tener grandes jugadores. Y cuando eso te pasa, pierdes partidos. No sólo el último año fue malo, los dos últimos. Pero aunque no haya estado entre los mejores, cuando miras a los clubes más grandes, desde luego el Maccabi sigue estando ahí.

¿Y con el equipo nacional de Israel? Lleva unos años siendo poco competitivo.

Quizá hay demasiados extranjeros en los equipos, y los chicos israelíes tienen pocos minutos para mostrarse. Quizá también es el momento. A veces no desarrollas tan buenas camadas. Antes, Gur Shelef, Oded Kattash, Miki Berkowitz, yo… Ahora tenemos sólo a Omri Casspi en la élite real. Y no es suficiente. Si miras a los croatas, españoles, italianos, griegos…Mandan muchos jugadores a la NBA, no sólo uno. Si tienes 6 o 7 jugadores a buen nivel en la NBA, los tienes para la selección y eres realmente bueno.

Imagino que espera que el futuro sea mejor.

Eso espero, pero no veo llegar esas grandes estrellas que puedan liderar al equipo nacional como Berkowitz o Casspi. Casspi se está haciendo mayor, y no podremos usarlo en unos años, cinco más como mucho.

Los resultados de cantera no son buenos tampoco, ¿Le preocupa?

Jamchi lanza a canasta en un partido ante Checoslovaquia. | Archivo.

Preocupar, no. Porque el tiempo es lo que muestra el desarrollo de los jugadores para tener gran nivel y jugar los minutos de la verdad en partidos importantes, pero hasta ahora desde luego no veo que haya suficiente nivel.

¿Le gusta el nuevo formato de Euroliga?

¡Claro que sí! Es el máximo nivel y cuando juegas en ese tipo de partidos, lo tienes que dar todo, porque lo sientes así. Y eso para los aficionados es muy importante, porque pueden ver a todos los mejores equipos en su ciudad. Antes quizá podías ver uno, o como mucho dos equipos top en tu pabellón. Y ahora, jeje, van todos. Fenerbahce, Real Madrid, CSKA, Barcelona, ¡Todo el mundo! Y todo el mundo quiere ir a verlos y a ser feliz por ello.

En España, los equipos ACB se quejan por las facilidades que se le dan a equipos como Maccabi en competiciones domésticas para cambiar partidos de cara a Euroliga… ¿Es esto así?

No. Algún partido, alguna vez. Pero creo que se quejan más por el tipo de liga. La liga en España es muy dura. Se quejan porque tienen muchos partidos complicados, y tienen que viajar. Mire los NBA, se quejen o no se quejen, tienen que jugar tres o cuatro partidos semanales. Y ese es el camino que se va a seguir aquí. Al final, cuando quieres desarrollarte, ser famoso, ganar dinero y tener derechos televisivos, tienes que jugar muchos partidos. No puedo entenderlo, pero… Es el sistema.