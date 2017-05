La plantilla del Real Madrid aún trata de digerir la "dura derrota" contra el Fenerbahce en el Sinan Erdem Arena (84-75), en semifinales de la Euroliga. De esta forma, la décima Copa de Europa para la sección de baloncesto del club blanco tendrá que esperar.

El equipo de Pablo Laso tendrá que conformarse con disputar este domingo (17:00 horas) el partido por el tercer puesto frente al CSKA de Moscú, derrotado en la primera semifinal contra el Olympiacos de Vassilis Spanoulis.

Un encuentro que en la plantilla madridista ven totalmente innecesario. Veinticuatro horas después, aún escuece la derrota frente al Fenerbahce de Zeljko Obradovic, conocido como El señor de las Copas de Europa al tener ocho Euroligas en su palmarés con cuatro equipos distintos, entre ellos el propio Real Madrid (1995).

"Por supuesto que es una derrota dura, pero esto es deporte y hay que dejarla atrás y centrarnos no en el partido de este domingo —ante el CSKA—, que es una tontería, pero sí en la Liga porque hacer un doblete siempre es importante", ha dicho Rudy Fernández en referencia al inicio del enfrentamiento de cuartos de final de la Liga Endesa frente al Morabanc Andorra con el primer partido de la serie, al mejor de tres, el próximo miércoles (20:30 horas) en el Wizik Center de Madrid. "Sabemos que hicimos muchísimas cosas mal —ante el Fenerbahce—, pero tenemos que levantar la cabeza", ha dicho Rudy.

De la misma opinión es el escolta estadounidense Jaycee Carroll, asegurando que el partido por el tercer puesto de la Final Four "no vale para nada" y que no sabe "por qué se juega". "Deberíamos estar en Madrid preparando nuestro playoff, pero nos toca jugar e intentaremos sacar algún provecho de él", apuntaba el mormón, el único que en la semifinal ante el Fenerbahce se salvó de la quema junto a Sergio Llull.

Por su parte, el técnico Pablo Laso admite que el equipo sigue "jodido" por la derrota ante los turcos y añade que "esto no se pasa en una noche", esperanzado con ganar la Liga Endesa y conquistar el doblete tras haberse alzado el pasado mes de febrero con la Copa del Rey.

"Sigo teniendo la sensación de que no hicimos un buen partido, pero esto no nos añade más presión de cara a la Liga Endesa. Si hubiéramos salido campeones, el miércoles empieza otra guerra y hubiéramos estado obligados a cambiar el chip igual. En ese sentido no hay demasiadas diferencias, pienso más en recuperar a los jugadores en el poco tiempo que tenemos", decía Laso.

El equipo, de cara al playoff de la Liga, está bien según el entrenador. "Al equipo le veo bien, no me preocupa especialmente un partido puntual, me preocupa más la trayectoria. Sería absurdo, tras el partido de ayer, desconectar y pensar que está todo mal, o que está todo bien. Demos seguir con nuestro trabajo y saber que el miércoles empieza otra guerra diferente en la que vamos tener que estar otra vez bien", indicó.

"Estás jodido porque has hecho una gran temporada siendo primeros de la fase reglar, pasas el playoff y llegas aquí y pierdes. Esto no se pasa en una noche, cada uno lo intenta pasar de la mejor manera posible y lo más rápido que puede, pero te queda ahí dentro la sensación de haber estado tan cerca. Pero ya está hay que darle la vuelta porque no nos queda mucho espacio. A veces esto es bueno, poder pensar en lo siguiente", finalizó Pablo Laso.