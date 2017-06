Recien concluida la temporada en la Liga Endesa con el brillante triunfo de Valencia Basket ante el Real Madrid, y en pleno debate sobre el futuro del baloncesto español, es momento de hacer análisis de lo que ha sido el curso 2016/17, muy especialmente cuando la mejor generación de la historia del deporte de la canasta en España está ya dando sus últimos coletazos. Así, en un baloncesto cada vez más globalizado desde la implantación de la ley Bosman, y donde el jugador español parece perder cada vez más importancia en la ACB, con el consiguiente perjuicio que ello puede acarrear a medio y largo plazo para la selección española, este informe de Libertad Digital trata de escrutar, precisamente, el peso que el jugador nacional tiene hoy en día en la máxima competición nacional.

Para ello, se ha establecido una clasificación paralela a la de la liga regular en la Liga Endesa, en la que sólo se tienen en consideración, partido a partido, los puntos anotados por jugadores nacidos en España. Por poner un ejemplo, en un partido del Real Madrid, sólo se registrarían los puntos aportados por Sergio Llull, Rudy Fernández, Felipe Reyes, y Álex Suárez. Paralelamente, y mirando por los intereses de la selección española, se ha calculado también una segunda clasificación, en la que, además de todos los nacionales, se añadirían los encestes de Brad Oleson, estadounidense pero nacionalizado español del Barcelona Lassa, e Ilimane Diop, pívot senegalés de nacimiento pero con nacionalidad española, también perfectamente seleccionable por Sergio Scariolo. No son jugadores nacidos en España, pero sí son potencialmente internacionales con la selección nacional. Sin embargo, no se tienen en cuenta aquellos jugadores que, pese a contar con nacionalidad española, no pudieran jugar para el equipo nacional. Por poner algunos ejemplos, Sitapha Savane (Movistar Estudiantes), o Pablo Prigioni (Baskonia).

Hay que apuntar que, a la hora de analizar la clasificación, que los empates entre equipos se han resuelto con los mismos criterios que en la propia Liga Endesa, basándose en el basket average particular, no el general.

Así, considerando todos esos parámetros, la clasificación final de esta Liga Endesa imaginaria habría sido la siguiente:

Clasificación ACB 16/17 sólo con anotación de nacidos en España

En la misma línea, si se añadiera en los partidos de Barcelona Lassa y Baskonia a Brad Oleson e Ilimane Diop, y por tanto se estableciera una clasificación sólo con el impacto de los jugadores seleccionables, la tabla clasificatoria final quedaría de la siguiente forma:

Clasificación ACB 16/17 sólo con jugadores seleccionables por España

A la vista de dichas clasificaciones, se pueden observar algunas circunstancias, como por ejemplo:

De los 43534 puntos totales en la liga regular 2016/17, los nacidos en España aportaron 9234, lo que supone apenas un 21´2% , que ascendería hasta 9557 (21`95%) , si se añaden los 323 tantos logrados este año por Brad Oleson e Ilimane Diop.

en la liga regular 2016/17, los nacidos en España aportaron 9234, lo que supone , que ascendería hasta , si se añaden los 323 tantos logrados este año por Brad Oleson e Ilimane Diop. El Divina Seguros Joventut es el equipo donde más peso tiene en su anotación el jugador nacional. Un total de 1147 de los 2434 totales, un 47.12% , fueron aportados por Albert Sabat, Sergi Vidal, Albert Miralles, Alberto Abalde, Albert Ventura, y José Ignacio Nogués. Ello supone que la Penya, 14ª clasificada en la Liga Endesa, concluiría, en esta liga paralela, en tercera plaza, colíder junto a Real Madrid y Valencia Basket.

en su anotación el jugador nacional. Un total de , fueron aportados por Albert Sabat, Sergi Vidal, Albert Miralles, Alberto Abalde, Albert Ventura, y José Ignacio Nogués. Ello supone que la Penya, 14ª clasificada en la Liga Endesa, concluiría, en esta liga paralela, en tercera plaza, colíder junto a Real Madrid y Valencia Basket. Dos de los tres equipos con mayor importancia del jugador nacional, Real Madrid y Valencia Basket, fueron los finalistas de la competición. En ellos, los nacionales anotan un 33`5% de los puntos en el caso de los madrileños (940 de 2803), y hasta un 44.48% en los taronja donde entre Fernando San Emeterio, Joan Sastre, Rafa Martínez, Guillem Vives, y Pierre Oriola, encestaron 1174 de los 2639 puntos totales del equipo de Pedro Martínez.

Sergi Vidal protege el balón ante Rafa Martínez. | ACB Photo / M.A. Polo

La importancia de Brad Oleson e Ilimane Diop hace subir muchos puntos a Barcelona Lassa y Baskonia en la clasificación de seleccionables respecto a la de nacionales. Los azulgranas suben del 14º al 10º puesto, mientras los vitorianos avanzan de la última a la penúltima plaza. El caso del equipo de Sito Alonso es muy particular, pues no tiene ni un solo jugador nacido en España en su plantilla, por lo que sólo los 129 puntos de Diop suman en la clasificación de seleccionables, mientras que en la de nacidos en España, su casillero queda a cero.

Ilimane Diop, ante Alberto Abalde. | ACB Photo / I. Martín

En la jornada 16, el partido entre Montakit Fuenlabrada y Baskonia quedó empate a 0 en la clasificación de nacidos en España. Ni un solo punto de ese encuentro fue aportado por un jugador nacido español. Ilimane Diop sí sumó 10 tantos.

en la clasificación de nacidos en España. Ni un solo punto de ese encuentro fue aportado por un jugador nacido español. Ilimane Diop sí sumó 10 tantos. Lógicamente, es un factor a tener muy en cuenta el de las lesiones . Jugadores como Juan Carlos Navarro y Pau Ribas (Barcelona Lassa), Nacho Martín (Morabanc Andorra), Rudy Fernández (Real Madrid), Alex Llorca (Montakit Fuenlabrada), Javi Beirán (Iberostar Tenerife), Albert Miralles (Divina Seguros Joventut) o Txemi Urtasun y Juanjo Triguero (Rio Natura Monbus), han sido baja en numerosos partidos esta campaña por diferentes lesiones, hecho que, en una Liga Endesa con un limitado número de jugadores españoles, ha repercutido directamente en la clasificación paralela objeto de este estudio. Especialmente sangrantes son los casos de Andorra y Fuenlabrada , que desde las lesiones de Martín y Llorca, se hunden en la clasificación paralela.

. Jugadores como Juan Carlos Navarro y Pau Ribas (Barcelona Lassa), Nacho Martín (Morabanc Andorra), Rudy Fernández (Real Madrid), Alex Llorca (Montakit Fuenlabrada), Javi Beirán (Iberostar Tenerife), Albert Miralles (Divina Seguros Joventut) o Txemi Urtasun y Juanjo Triguero (Rio Natura Monbus), han sido baja en numerosos partidos esta campaña por diferentes lesiones, hecho que, en una Liga Endesa con un limitado número de jugadores españoles, ha repercutido directamente en la clasificación paralela objeto de este estudio. Especialmente , que desde las lesiones de Martín y Llorca, se hunden en la clasificación paralela. Precisamente en Andorra se produce un caso peculiar. David Navarro, jugador español a todos los efectos, acaba de debutar como internacional con la selección del Principado en el Europeo de los Países Pequeños. Aunque obviamente, a sus 34 años, es un jugador que si no ha debutado ya con España, difícilmente lo va a hacer, este hecho podría modificar su condición de seleccionable, pero en el estudio se le considera como jugador español.

Rafa Martínez y Fernando San Emeterio celebran el título de liga de Valencia Basket. | ACB Photo

El máximo anotador español esta temporada ha sido Sergio Llull, sólo superado por el francés del Movistar Estudiantes, Edwin Jackson. El menorquín ha sido autor de 484 puntos, que suponen el 17.27% de los 2803 anotados por el Real Madrid, y que ascenderían hasta un 18`4% si suprimimos los 173 puntos logrados por los blancos en los dos partidos en los que Llull no jugó, en la jornada 12 ante Retabet Bilbao Basket, y en la 34 ante Morabanc Andorra. El segundo anotador nacional, Álex Mumbrú, logró 412 puntos, que suponen un 16`6% de los obtenidos por su equipo, Retabet Bilbao. El pódium lo completarían los 340 puntos de Pere Tomás en el ICL Manresa, un 14´3% de los encestados por el club del Bages. Alberto Abalde y Fernando San Emeterio serían el cuarto y quinto clasificado, respectivamente.

Por último, en esta última tabla se recogen, por equipo, los puntos totales anotados en la Liga Endesa 2016/17, y se distinguen de ellos, los puntos aportados por jugadores nacidos en España y seleccionables, tanto en valor absoluto, como en porcentaje de peso en la anotación total.

Desglose por equipos de puntos totales y de nacionales y seleccionables en la ACB 16/17

Los datos están sobre la mesa. Para unos, indicarán claramente que el baloncesto español tiene un problema por la ausencia de un gran número de referentes nacionales. Otros, sin embargo, los explicarán como algo lógico en un mercado libre europeo con una normativa clara y tajante en lo que a la contratación de los trabajadores se refiere. Lo que será incuestionablemente interesante será ver la evolución de estos porcentajes en los próximos años.