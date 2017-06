A Evan Fournier no le ha sentado nada bien que la selección española de baloncesto femenino haya derrotado a sus compatriotas francesas en la gran final del Europeo. El jugador galo, actualmente en la NBA con los Orlando Magic, se dedicó a criticar a España por jugar con una jugadora nacionalizada.

"España está jugando con una jugadora nacionalizada de otro lugar... Es ridículo", comentó Fournier en Twitter.

Una vez cometido el error, Evan intentó justificar su actitud con la famosa batalla deportiva que existe entre España y Francia: "Existe una relación de "amor/odio" entre el baloncesto español y francés".

Only true basketball fans can understand the love/hate relationship between French and Spanish basketball. 🤘