Pedro Martínez desmiente en TaF ciertas informaciones: "Al club no le dije que quería irme"

El ya ex entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, pasó esta semana por esRadio, en una amplia entrevista en el programa `Tirando a Fallar´, dirigido y presentado por Vicente Azpitarte, durante la que el entrenador catalán, flamante campeón de la Liga Endesa con el equipo taronja, destacó que "ganarle un playoff al Madrid ya es épico. Ganarles 3 partidos seguidos, de entrada, directamente no es muy lógico". Entre los motivos para dicho éxito, Martínez señaló que "por diversas razones hemos conseguido dar nuestro 120%, de hecho, la mayoría de jugadores mejoraron sus números en el playoff".

En un curso histórico para el club valenciano, su técnico las dos últimas temporadas tiene claro donde estuvo el punto de inflexión en el que su equipo, tras caer dolorosamente en la final de la Eurocup, empezó a levantar el vuelo y a ganar confianza: "fue el playoff contra el Barça, y a partir de ahí, San Emeterio tiró del grupo contra Baskonia". Eso sí, el catalán no dudo en reconocer que "levantar al equipo ha costado, pues la Eurocup fue un disgusto muy grande", y de hecho, afirmó que, "desde el respeto, la sensación es que la Eurocup la perdimos nosotros, no la ganó Unicaja".

Por otro lado, el otro gran tema de conversación en la entrevista fue la sorprendente salida de Martínez de Valencia Basket. Actualmente sin equipo, el entrenador señaló que "al club no le dije que quería irme, tan solo tuve una conversación personal con Chechu Mulero" y afirmo rotundamente que "nadie me ha traicionado, y menos Chechu Mulero, con quien he tenido una relación muy cercana". Así, el ya ex técnico taronja justificó su salida en que "los contratos están para cumpliros y el mío en Valencia se ha acabado, no pasa nada".

Finalmente, respeto a su futuro, reconoció no tener nada claro ahora mismo qué hara la próxima temporada. "He tenido alguna oferta del extranjero, pero en principio no las valoro. Ahora mismo no tengo nada", afirmó.