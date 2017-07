Sergio Rodríguez ha sido noticia en las últimas semanas por su salida de los Philadelphia 76ers rumbo a Moscú. El base tinerfeño, que aún no se había pronunciado sobre la noticia, ha compadecido ante los medios en la mañana del viernes durante la presentación de la Selección española.

"Mi agente tuvo conversaciones con el Real Madrid y fue un momento complicado. Yo sabía que esperar a la NBA iba a retrasar mi decisión. Hubo interés de Real Madrid pero esperé a la NBA y luego ya tenían el equipo hecho", así de contundente ha sido el 'Chacho' en su posible vuelta al Palacio de los Deportes.

Su objetivo, asegura, siempre había sido permanecer en la NBA, pero las ofertas que le llegaron no le aseguraban estabilidad y, pese a que su sueño siempre ha sido triunfar en la mejor liga del mundo, buscaba seguir desarrollándose como jugador y tener un hueco en algún equipo el próximo verano.

Cuando se hizo el anuncio oficial de su llegada al CSKA, la afición madridista sintió que ese traspaso les traicionaba; no se marchaba a un equipo cualquiera, si no, a un rival directo en Europa. Pese a ello, Sergio se declara "feliz" de estar en su nuevo equipo y manda un mensaje a su ex afición: "Al final hay que saber bien las historias y saber cómo funciona todo. La oportunidad de ir al CSKA de Moscú y luchar por todos los títulos era muy importante para mí".

Su próximo reto está en la reconquista del Eurobasket, al que asegura llegar al cien por cien y muy ilusionado y orgulloso por volver con la Selección.