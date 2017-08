La polémica está servida. Nuestro compañero, Alexis Martín-Tamayo más conocido en Twitter como 'Mr.Chip', ha realizado un profundo estudio para sacar a la luz la verdad sobre las internacionalidades de Juan Carlos Navarro y Juan Antonio San Epifanio 'Epi'. Tras un arduo trabajo, ha recogido varias conclusiones, siendo la primera de ellas que ambos jugadores han sumado más participaciones en las actas de las que realmente han sido. Esto es, que por uno u otro motivo, como por ejemplo, descansar en el banquillo sin vestirse para jugar, les han contado como disputado un encuentro.

Así pues, con esa primera premisa, también añade que no sólo es cuestión de estas dos leyendas, sino que, jugadores como Reyes, Romay o Rudy, también han sufrido este 'problema'.

Bien, pues con todo ello, Navarro debería esperar hasta el segundo partido del Eurobasket -en caso de que Scariolo decida darle minutos en todos los partidos que restan hasta entonces- para superar a 'Epi'. Ocho aún para igualarle y no uno, como anunciaba la Federación Española de Baloncesto (FEB) de manera oficial.

Este martes la Selección se enfrenta a Venezuela en Madrid, para seguir con la puesta a punto. El homenaje a 'La Bomba' está hecho, pero siendo fieles a los datos, ese acto debería haber esperado aún un poco más.

¿Por qué ha sucedido éste malentendido?

La solución es sencilla: muchas veces se incluye al jugador en la ficha del partido aunque no dispute ni un segundo y ahora con las nuevas tecnologías, se antoja más fácil descubrir si verdaderamente saltó a la pista o no y pese a ello, ha seguido ocurriendo. De partidos de hace 30 años la información escasea, los amistosos muchas veces no se televisaban o la crónica contaba con pobres detalles los datos del encuentro y es difícil saber si verdaderamente estuvo en el banquillo.

Por lo tanto, el método que se ha usado, el de la FEB, ha sido recoger todas y cada una de las actas donde están escritos los nombres de los implicados y sumar el número total de internacionalidades, sin más miramientos.

¿Cuál sería el número real?

Llegamos al desenlace. Oficialmente, Navarro suma 240 apariciones con la Selección, habiendo superado los 239 de 'Epi'. Si atendemos a los datos reales, la distancia entre ellos aumenta notablemente: 'Epi' ocuparía el primer puesto con 224 y Navarro estaría a ocho partidos con 216.

La polémica está servida y veremos cómo decide actuar la Federación ante estos últimos datos que han dado coletazos en las redes durante las últimas horas.