Se hacía difícil pensar en un arranque tan imponente en el Eurobasket como el de España. Vencer a Montenegro entraba en casi todas las cábalas, hacerlo de forma clara, en bastantes. Pero pocos habrían imaginado las fantásticas sensaciones de los de Sergio Scariolo en el estreno en Cluj, arrasando al equipo dirigido por el legendario Bogdan Tanjevic. Los balcánicos estuvieron muy lejos del nivel esperado, pero sin duda la oposición española puso de su parte para que Montenegrino pareciera un conjunto mucho menor de lo que realmente es. El tanteo final, 99-60, es fiel reflejo de lo ocurrido en el Polyvalent Hall, donde España sorprendió a propios y extraños, aterrizando en el torneo a una velocidad a todas luces inesperada.

En la última década, España ha sido un equipo acostumbrado al clásico libreto del "de menos a más", al que tan fue siempre Scariolo, y al que se volvió a aferrar el italiano públicamente hace unos días. De esa forma, da miedo pensar en el techo de la selección cuando la puesta en escena es de un nivel tan elevado como ha sido la de este Eurobasket. Los primeros veinte minutos presentaron a un equipo concentradísimo, con alta intensidad defensiva, y hasta seis robos de balón sólo en el primer cuarto, una auténtica barbaridad estadística. Además, el Capitán General no faltó a la llamada de sus tropas, y, casi como era de esperar, Pau Gasol entró en el Eurobasket en ese modo de jugador total que tanto le gusta cuando se pone la camiseta de España. El 3-6 inicial de Montenegro quedó rápidamente disipado cuando el pívot de Sant Boi tocó a rebato. En apenas cinco minutos, sumaba 5 puntos, 3 rebotes, y 2 tapones, sin fallar ningún tiro, y con un evidente componente de victoria anímica sobre la gran estrella interior rival, el también NBA Nikola Vucevic.

Fue una primera parte pluscuamperfecta, en la que los secundarios respondieron como les pedía su entrenador, principalmente un Álex Abrines que se presume clave en el torneo, y que estuvo enchufadísimo en la salida, aportando seis puntos en un santiamén. Con el viento a favor, Scariolo se permitió alargar la rotación hasta límites que en condiciones normales no se verán la próxima semana, con diez jugadores en cancha en el primer cuarto, subiendo hasta once con la entrada de Navarro en el segundo. Sólo Vives se quedó sin debutar en la primera mitad. Fue precisamente cuando se tiró de profundidad de plantilla, cuando el grupo, pese a las posibles dudas por la presencia de tanto novel, creció en confianza. Junto a Sergio Rodríguez, Scariolo colocó a cuatro miembros de la nueva guardia. Los Hernangómez mostraron solidez, con Juancho acertado en el perímetro, y Willy siendo el perfecto socio del base tinerfeño, inspiradísimo en la dirección, y nutriendo al de los Knicks, que pasó por encima de Vucevic en sus mejores minutos como internacional español. Oriola, que lucirá menos en ataque, se fajó en tareas defensivas, y hasta Sastre, otro valladar en la defensa exterior, se animó a correr para finalizar uno de tantos contraataques españoles en el primer cuarto. Al mando del nuevo jugador del CSKA de Moscú, la renta española se disparó con la sexta asistencia del canario en minutos dignos del parque de atracciones (34-18). Era el inicio de la escapada definitiva. Lejos de sufrir con la segunda unidad, España se gustó para dejar el asunto más que encarrilado al intermedio (51-29).

Los cinco robos de Ricky Rubio y las seis asistencias del `Chacho´ marcaban el camino de España al descanso, con la mejor irrupción en un campeonato que se recuerda en una década. Que Montenegro estuviese lejos de las expectativas ayudó, pero sin duda las vibraciones del vigente campeón continental dejaron un gran golpe sobre la mesa, como un aviso a navegantes para el torneo. Casi todo salió a pedir de boca, con los Gasol apenas castigados en minutos (19 Pau, 21 Marc), merced al enorme rendimiento de la nueva pareja de hermanos. Los Hernangómez lideraron la ofensiva española con 18 para Willy y 13 para Juancho. San Emeterio mostró hechuras de jugador que puede ser importante ante las bajas, como si la inercia de su enorme final en la Liga Endesa con Valencia Basket hubiera llegado a Rumanía, e incluso Navarro, con tres triples, lució muñeca engrasada, lo que podría suponer un salto de calidad casi definitivo para la idea de Scariolo. Hasta Rubio, imperial en defensa, también castigó la descarada actitud defensiva de Montenegro, en una jugada en la que su defensor se olvidó de puntearle, retándole a lanzar para atender a los cortes traseros, lo que el de El Masnou castigó con un triple importante para su minada confianza de cara al aro.

Y es que España mostró ante la selección del joven país ex yugoslavo una cara que pocos esperaban. Faltará ver si la sensación fue más por las carencias montenegrinas que por el estado real español, inesperado quizá hasta para Scariolo. O eso, el italiano se ha salido por peteneras en este torneo. El sábado, ante la República Checa, será el momento de empezar a confirmarlo.

Ficha técnica:

España: 99, (26+25+19+29): Rubio (7), Abrines (7), San Emeterio (10), Marc Gasol (9), y Pau Gasol (10)–cinco inicial- Rodríguez (7), Navarro (9), Willy Hernangómez (18), Sastre (4), Vives (3), Oriola (2) y Juancho Hernangómez (13).

Montenegro: 60, (14+15+15+16):Rice (7), Sehovic (6), Radoncic (0), Barovic (0), y Vucevic (16)–cinco inicial- Pavlicevic (13), Todorovic (4), Dubljevic (4), Mihailovic (8), Ivanovic (0), Vranjes (0) y Djurisic (2).

Árbitros: Sahin (Italia), Reid (Australia), y Rosso (Francia). Eliminaron por faltas personales al montenegrino Marko Todorovic.

Incidencias: partido disputado en el Polyvalent Hall, de Cluj Napoca, correspondiente a la primera jornada del grupo C del Eurobasket 2017.