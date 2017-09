Randolph: "Me dijeron que si pisaba Nueva York me matarían"

Anthony Randolph, nacido en Alemania pero de nacionalidad Estadounidense, ha debutado en el Eurobasket con Eslovenia en un torneo en el que logró la medalla de oro. El ala-pívot explicó que su relación con Luka Doncic y con Goran Dragic fue clave para acabar disputando el campeonato con los eslovenos.

"Había participado con Estados Unidos en un torneo menor en 2015 así que tuve que solicitar un permiso que luego enviamos a la FIBA. Luka Doncic es esloveno, Goran Dragic también y tengo el mismo agente que ellos (Rade Filipovich). Quería aprovechar el escaparate que podía suponer jugar con ellos dos y contra los mejores de Europa y algunas estrellas de la NBA. Primero pensé que no quería hacerlo, tu idea siempre es jugar con el país en el que has nacido. Quieres que sea algo especial. En mayo nos reunimos en Madrid, me dijeron que yo era la pieza que les faltaba para optar a las medallas. Hablé con mi equipo y finalmente decidimos que era lo mejor. No cobré, pero había ventajas: la exposición mediática y la obtención del pasaporte europeo. Eso es muy bueno para el Real Madrid, así pueden traer a otro jugador estadounidense. Muchas veces eso es lo que marca la diferencia para ganar los títulos. También me facilitará encontrar equipos en Europa cuando vaya cumpliendo años".

Pero su primera participación en el Eurobasket no fue todo del color de rosas. En uno de los mejores partidos del torneo frente a Letonia, Randolph mantuvo una discusión con Kristaps Porzingis por la que acabó expulsado. Esa noche, el jugador del Real Madrid recibió una catarata de insultos y de amenazas a las que prefirió no responder: "Había insultos racistas de letones, turcos, de gente de Nueva York, de todas partes… Decían que era una basura, que si pisaba Nueva York me matarían… No quise gastar energía en responder, elegí usarlo como motivación, concentrarme más en los siguientes partidos. Me sirvió para ganar la medalla de oro".

Estos insultos llegaron procedentes en su mayor parte de aficionados de los Knicks, lugar en el que juega Porzingis y en el que también jugó él. Randolph, se encuentra agusto en la capital española, pero la idea de volver a la NBA puede ser real: "Firmé por tres años con cláusulas anuales de salida a la NBA. Así que veremos qué pasa el próximo verano. No me veo volviendo esta temporada salvo que pasa algo muy raro… Me tiene que llegar, para empezar, una oferta por varios años. Estoy muy bien en el Real Madrid, me han hecho parte de su familia y estoy feliz. Si me quieren en la NBA, me tienen que dar también un rol importante. No voy a ir a chupar banquillo. Me he encantado enfrentarme en el Eurobasket a los Gasol, a Porzingis… No digo que no haya talento también donde estoy ahora, que lo hay. Lo que digo es que si voy será para eso, no para poder simplemente que he regresado. Si no vuelvo a jugar en la NBA, estaré a gusto también. Estoy feliz donde estoy".