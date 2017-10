Un ex internacional español de baloncesto cambió su voto tras ser desalojado por la Guardia Civil

Una fotografía que se difundió por las redes sociales puso a los amantes de baloncesto alerta. Se especulaba que el hombre que salía en la instantánea y era desalojado de uno de los puntos de votación del Referéndum ilegal del 1-0, era un viejo conocido del baloncesto español.

El protagonista, efectivamente, era Xavi Fernández, una de las grandes metralletas que tuvo el baloncesto español en la década de los 90. Fernández, integrante del Barcelona y de la Selección española, decidió acudir a votar en el Pabellón Deportivo de Sant Julià de Ramis (Girona), el mismo en el que tenía que votar Carles Puigdemont.

La Guardia Civil desalojó el centro. El periodista Víctor Lavagnini captó el momento preciso en el que Xavi Fernández era desalojado y lo colgó en las redes, convirtiéndose la instantánea en viral en pocas horas.

Según ha confirmado el propio Xavi Fernández en 'El Confidencial', él era el protagonista de la foto. Además, Xavi asegura que acudió al Pabellón con la intención de votar "No" a la independencia, pero lo ocurrido dentro del punto de votación le hizo cambiar de idea.

Mi apellido es Fernández Fernández, mi padre es gallego, mi madre es cántabra, veraneo en Gijón y en Cantabria, he sido internacional 52 veces... Me gusta España y no tengo ningún sentimiento patriótico de rechazo, pero los políticos que están en el Gobierno no han entendido nada de la situación