Si quiere ser presidente de la ACB, estos son los requisitos

Suenan vientos de cambio en la ACB. Tras la dimisión de Francisco Roca actual presidente, anunciada el pasado mes de agosto, pero que se hará efectiva el próximo día 22 de noviembre, en la Calle Iradier buscan a su nueva cabeza visible que gestione a la principal entidad del baloncesto nacional. Por ese motivo, hoy se ha celebrado en Madrid una Asamblea General de los clubes con el principal propósito de iniciar el proceso para la elección del nuevo Presidente.

Una vez celebrada la Asamblea, Libertad Digital ha tenido acceso a uno de los documentos presentados en la misma por uno de los clubes, y que define las características del que será el nuevo máximo mandatario de la ACB. En el mismo, se describe el perfil deseado como el de un "amplio conocedor de la competición, del mundo arbitral, de jugadores y entrenadores", que ejerza como "responsable de la imagen de la Asociación, portavoz y encargado de la relación con los medios", además, obviamente de otras tareas como la "convocatoria y presidencia de Asambleas, así como todas aquellas otras atribuidas por los estatutos y por la normativa aplicable".

En un segundo párrafo, se añade que la persona elegida deberá ser responsable de la "gestión interna de la Asociación", desglosando aspectos reseñables tales como la "optimización del equipo, puesta en marcha de medidas de ahorro y reducción de costes", así como ser responsable de la "cuenta de resultados" y del "incremento de ingresos y patrocinios, así como reparto del entre clubes". Finalmente, en el texto, se incluye que el nuevo Presidente de la ACB deberá ser la persona que, textualmente, "reinvente y modernice la Asociación". Este documento, tras el lógico debate en la Asamblea, y con algunas modificaciones, ha dado lugar a una hoja de ruta que, tal y como ha confirmado la propia Liga ACB en una nota de prensa oficial ha sido aprobada por unanimidad.

Así, pues a partir de hoy se inicia la carrera hacia la determinación de la persona que regirá los designios de la ACB los próximos años. En el documento consultado por Libertad Digital, se establece que la comisión de selección de dicho presidente estaría formada por representantes de los siguientes clubes: Fútbol Club Barcelona, Unicaja Málaga, Basket Andorra, Baloncesto Fuenlabrada, Real Betis, UCAM Murcia, Gran Canaria, y Bilbao Basket.

Igualmente, se añade la necesidad de crear una Comisión Delegada, cuya función será el apoyo del Presidente, "facilitando su relación con la Asamblea, la toma de decisiones y el contraste de la información, así como haciendo más ejecutiva, eficaz y eficiente la labor de la propia Asamblea". Dicha Comisión Delegada estaría formada por tres clubes con dos firmas mancomunadas de manera rotatoria.

A día de hoy no existe un claro candidato a presidir la Liga ACB. Algunos perfiles no gustan y otros, como el de Jordi Villacampa, no parecen tener claro que haya llegado su momento, por la difícil situación de los clubes de Euroliga en la Liga Endesa, así como por el complejo momento con el conflicto catalán muy latente. Sin embargo, la Asociación ya sí tiene claro lo que busca.