Increíble: jugadores del Baskonia acuden a casa de Prigioni para que vuelva

En el mundo del deporte lo hemos visto casi todo. Pero que un buena parte de la plantilla acuda a casa de su entrenador para que este reconsidere su dimisión, es algo tan poco habitual como sorprendente.

Pablo Prigioni colgó las zapatillas la temporada pasada y este verano tomó las riendas de uno de los equipos de sus amores: el Baskonia. Tras un inicio de temporada desastroso -2 victorias en los 8 primeros partidos oficiales-, el argentino presentaba su dimisión tras la derrota contra Valencia en la Euroliga: ""Me siento bastante frustrado por no estar cubriendo las expectativas que puso el club sobre mi. Voy a disculparme y a pedir disculpas a la afición por no ser capaz de ayudar a estos jugadores a jugar al baloncesto".

Las palabras de dos de los pesos pesados del vestuario baskonista,Tornike Shengelia y Marcelinho Huertas, eximiendo de responsabilidad a Priogioni, sonaron a típico tópico:

"Los jugadores están dando el 20 % de su capacidad y yo me cargo con la responsabilidad de cómo está jugando el equipo", indicó el brasileño, mientras que el gerorgiano se mostró más crítico: "No es culpa del entrenador que no bajemos el puto culo y no defendamos, que no cerremos el rebote y que no hagamos bien el trabajo; es culpa nuestra y ya está".

Lo que nadie esperaba es que la afirmación de Shengelia "hablaremos con Pablo para que reconsidere su dimisión" fuera literal.

En la mañana de este jueves, Roberto Arrillaga, periodista de Cope Vitoria, cazó a parte de la plantilla del Baskonia en las puertas de la casa del entrenador argentino.

Antes de partir a Alemania, a las 10 de la mañana, algunos jugadores de Baskonia han ido a casa de Prigioni para que volviera #PorWhattsapp pic.twitter.com/PW5KJqfQ3G — Roberto Arrillaga (@Arrillaga) October 26, 2017

Una imagen insólita y que refleja bien a las claras los deseos del vestuario del conjunto vitoriano. Un plantel que dice estar a "muerte" con Pablo y lo demuestra.

El club, que no se ha manifestado todavía al respecto, espera acontecimientos aunque ya baraja posibles sustitutos. Uno de los que suena con fuerza es Pedro Martínez, actualmente sin equipo tras ganar la liga la temporada pasada con el Valencia.