Mayweather, dispuesto a volver y a pelear contra McGregor por 100 millones de dólares

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather ha admitido que podría salir de su retiro si le ofreciesen 100 millones de dólares (94,4 millones de euros) por enfrentarse a la estrella de las Artes Marciales Mixtas (MMA), el irlandés Conor McGregor.

"Lo único que me interesaría es enfrentarme a Conor McGregor", ha dicho en su visita al programa First Take de ESPN. Mayweather, que está invicto tras 49 peleas —26 de ellas las ganó por KO— ha revelado algunos detalles que harían la pelea posible, y le pidió al irlandés dejarse de fanfarronerías a través de las redes sociales para hacer que la pelea sea una realidad en este 2017. Pero claro, siempre y cuando le paguen los 100 millones de dólares. "Soy un hombre de negocios y es una buena idea en ese sentido", añade.

Pero el exboxeador deja claro quién sería la estrella del combate y, como tal, debe cobrar. "Intentamos hacer la pelea con Conor McGregor, ellos saben cuál es mi número, y mi número son una garantía de 100 millones de dólares, soy el lado A", dijo Mayweather en el programa. "No sé cuánto dinero ha hecho en el pasado McGregor, pero no ha hecho ni 10 millones de dólares en una pelea de MMA. Nosotros le vamos a dar 15 millones, y luego podemos hablar de un porcentaje en el pago por evento, pero claro, siendo yo el lado A", subrayó.

Un combate entre ambas estrellas atraería a millones de telespectadores de todo el mundo. Según Mayweather, Mcgregor ha pedido 20 ó 30 millones de dólares por la pelea. "¿Pero cómo puede alguien pedir 20 ó 30 millones si nunca antes ha hecho 8 o 9 millones?", se quejó. "Ha dicho que quiere la pelea, entonces hagamos que suceda".

No habrá segunda pelea con Pacquiao

Al ser preguntado sobre la posibilidad de una segunda pelea ante Manny Pacquiao, Mayweather dijo que no estaba interesado. "Probablemente la única pelea que por ahora me interesaría sería la de Conor McGregor", insistió.

La historia entre ambos viene de atrás. McGregor comentó hace tiempo que podría noquear a Mayweather en el ring y el estadounidense, por su parte, comenzó diciendo que no sabía ni quién era McGregor, para después decir que no les comparasen y ahora pedir un combate con él.