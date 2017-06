Mayweather vs McGregor: ¿El combate del siglo o el fraude del siglo?

Son deportes con ciertas similitudes, pero muy alejados en cuanto a tradición y estilo. Boxeo y artes marciales mixtas (UFC) han tenido un duelo particular entre ambos desde la creación de la segunda en 1993, sobre todo en EEUU, donde compiten por tener los mejores números y por generar cantidades astronómicas de dinero que conviertan cada combate en una auténtica película por presupuesto y protagonistas. Pero más allá de ese duelo las diferencias son amplias.

No hay que ser un lince para ver que el boxeo tiene en los puños del púgil la única arma posible para combatir contra el oponente. En el caso de la UFC, la mezcla de diferentes artes marciales hace que patadas, puñetazos, barridos y más golpes sí sean utilizados dentro del octógono, que es otra diferencia respecto al cuadrilátero del boxeo.

Por las características antes citadas y a las que suman algunas más, los críticos con el combate Mayweather vs McGregor no entienden por qué se celebra un duelo entre dos deportistas que practican modalidades diferentes. Muchos comparan este enfrentamiento a un posible duelo entre un jugador de tenis y otro de badminton o pádel. Los tres tienen raqueta o pala y comparten similitudes, pero las reglas y la forma de jugar y trabajar en sus respectivos deportes son muy diferentes.

Espectáculo contra deporte

En suelo norteamericano hay enfrentadas dos valoraciones del combate entre Floyd y Connor ya que por un lado es un evento deportivo sin precedentes y tendrá una repercusión mundial propia de un evento histórico. Generará millones de dólares, atraerá las miradas de propios y extraños y reventará la taquilla con Las Vegas, la ciudad del pecado, como escenario.

Sin embargo, los amantes del boxeo no entienden el motivo deportivo de este combate. Floyd Mayweather no pondrá en juego su récord de imbatibilidad que tiene marcado en 49-0 ya que no hay nada en juego salvo el honor y el orgullo de dos estrellas que acumulan mucho ego en cada libra de su cuerpo. A esto hay que añadir la caja del combate, pero poco más.

McGregor, salvo milagro, tiene muy pocas opciones de vencer a Mayweather, al menos en un duelo de boxeo. El irlandés es el mejor en cuanto a artes marciales mixtas, pero contra Floyd sólo podrá utilizar los puños. La ventaja del estadounidense es abismal y sólo un error flagrante de 'Money' Mayweather permitiría que la zurda de Connor le mande a la lona o le gane a los puntos.

Si nada lo remedia o si ambos no se ponen de acuerdo, el combate se puede convertir en un despropósito por la enorme superioridad de Mayweather. Saldremos de dudas el 26 de agosto.