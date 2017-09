Mayweather confiesa por qué McGregor conectó tantos golpes en la pelea del siglo

Conor McGregor sorprendió al mundo del boxeo tras el combate de los 1.000 millones de dólares frente a Floyd Mayweather. Varios expertos cayeron rendidos al nacimiento del nuevo púgil e incluso George Foreman alucinó con el irlandés: "Por primera vez, creo que los medios deberían disculparse por todas las cosas negativas que dijeron sobre la pelea. Probablemente sea difícil superarla en lo que queda del 2017. Podría haber sido la pelea del año. La defensa de Mayweather no funcionó tan bien contra McGregor, que le pudo pegar bastante".

Las apuestas no fallaron y el boxeador norteamericano logró la victoria consiguiendo así retirarse con un pleno de 50. Pero McGregor sorprendió logrando conectar 111 golpes de un total de 430 lanzados. Con esta cifra, el irlandés superó a Pacquiao que tan solo conectó 81 golpes de un total de 429 puños lanzados.

Mayweather ha declarado que el plan inicial con el que saltó al ring permitiría al irlandés conectar varios golpes: "Ese era el plan de juego, dejar que lanzara de todo. Yo sabía que él iba a lanzar golpes desde posiciones extrañas, pero el plan consistía en lastimarle el cuerpo con buenos golpes, conectarlo con ganchos de izquierda, golpearlo con rectos de derecha y mantenerme caminando hacia él, continuar con la presión y hacerle retroceder".

McGregor ha logrado conectar más veces sus golpes que nueve de los boxeadores que llevaron al norteamericano a los 12 asaltos: "Probablemente la razón de que haya conectado un porcentaje mayor o que haya conectado más golpes que otros boxeadores a los que me he enfrentado, es porque yo iba hacia adelante, apenas me movía, bloqueando sus golpes y simplemente quebrándolo".

Además, Mayweather confesó que tenía preparado el combate y sabía que su momento llegaría a partir de los 25 minutos: "Yo sabía que él estaba acostumbrado a pelear 25 minutos. Dije que una vez que lo hiciéramos pasar de esos 25 minutos, él sería hombre muerto. Un hombre muerto caminando" declaró el púgil.

Por último, el norteamericano quiso dejar claro que, pese a la edad de diferencia entre los dos, en combates de este calibre siempre vence la experiencia: "Tal como le dije los días anteriores al combate, la experiencia iba a jugar un papel principal. También dije que sobre el papel todo favorecía a Conor McGregor. Ya saben, él tiene 28, yo tengo 40 años. Pero habiendo estado en el deporte durante 21 años, tengo la sensación de que la sabiduría y el coeficiente intelectual que tengo son totalmente diferentes. Especialmente estando en la cima".