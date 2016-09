Mireia Belmonte acudió como invitada al partido de Champions League entre el Barcelona y el Celtic de Glasgow. Al término del partido, Mireia, medalla de oro y bronce en los Juegos de Río, fue entrevistada por Atresmedia y dio su opinión sobre la exhibición de banderas separatistas durante el partido.

"Cada uno es libre de expresarse,pero creo que no se deben mezclar nunca deporte y política porque no tienen nada que ver. No veo que cuadren esas dos cosas".