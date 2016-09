¿Quién ganará la Liga de campeones de este 2017?

Algunos pensarán que queda mucha película por delante para poder responder a esta pregunta, pero otros apenas se han sentado en las butacas con ganas de ver esta nueva entrega de fútbol europeo y ya están dando nombres y descartando otros como posibles ganadores. Sí, la impaciencia nos corroe y empiezan a resonar equipos como el Bayern de Munich y, por supuesto, l os patrios Barcelona y Real Madrid para alzarse con la gloria de la final del 3 de junio que se celebrará en la ciudad de Cardiff, en Gales.

Por lo tanto, muy pocos necesitan que comience esto para vislumbrar al vencedor, pero no solo estos dos equipos españoles se sitúan en la terna de ganadores. Así, también el Atlético de Madrid se ha ganado a pulso que lo coloquen en un séptimo -y dignísimo- lugar entre los aspirantes a este título a juicio de los apostadores. No en vano, se sitúa por delante del Arsenal y del Borussia de Dortmund. Sin embargo, el Sevilla no consigue convencer a los profesionales de las apuestas y no hay rastro de él.

Uno de los favoritos para los apostantes, el F.C.Barcelona, comenzó ayer su camino en la competición contra el Celtic de Glasgow. Los azulgranas le endosaron 7 goles a los "católicos" con un juego digno de un videojuego y un Leo Messi estelar.

En el mismo día de ayer, saltaron al ruedo el Atlético de Madrid y el PSV en el Philips Stadion. Los madrileños se impusieron a los holandeses por la mínima y arrancan con victoria en su primer partido de la competición.

‘Madrugarán’ un poco menos el resto de conjuntos españoles en liza, ya que el Real Madrid debutará un día más tarde ante el Sporting de Lisboa. El conjunto merengue parte como favorito en su grupo junto al rival más fuerte, los alemanes del Borussia de Dortmund.

Por su parte, el Sevilla empezará la competición también el día 14 contra la todopoderosa Juventus.

Aunque este mismo mes veremos a todos los equipos mencionados jugándose el pellejo por segunda vez en la fase de grupos de la Champions como es el caso del Real Madrid que el d í a 27 se las verá con el Borussia de Dortmund.

Por lo tanto, éstos serán los primeros pasos de la nueva edición de la Liga de Campeones y todavía ignoramos si las plantillas están bien engrasadas o les falta tino. Pero estamos deseando saber si los pronósticos de estos Nostradamus futbolísticos se cumplen o acaban sus predicciones en el contenedor del reciclaje, pues a la Champions no le gustan los listillos.