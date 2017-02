El gafe de Emery contra el Barcelona

Emery y su PSG se verán las caras contra el Barcelona este martes en la ida de los octavos de final de la Europa League. Los galos, que están firmando una discreta temporada –pasaron como segundos en la fase de grupos de la Liga de Campeones y en la Ligue 1 están a tres puntos del líder, el Mónaco–, llegan como víctimas a la eliminatoria.

Ni siquiera en Francia les dan opciones de poder eliminar a los azulgranas. A pesar del elenco de estrellas que tiene el PSG, Emery aún no ha conseguido darle una identidad a un equipo que vive de destellos individuales.

Ambiente enrarecido y dudas en defensa

El PSG deja muchas dudas con su juego. Es un equipo muy vulnerable en defensa –sobre todo en las transiciones– y no consigue gobernar los partidos. La falta de pegada y la ausencia de un líder que ponga luz a la sala de máquinas, tampoco ayuda. Con un vestuario lleno de estrellas al que Unai le cuesta domar, la plantilla no está unida y el ambiente se enrarece por momentos.

Las salidas de Ibrahimovic (máximo realizador histórico del club con 156 tantos, que acumuló 50 goles en 51 partidos la pasada campaña) y de David Luiz no han sido suplidas. Y se notan. Cavani, el único que da la cara, está solo en punta. Matuidi, Di María, Verratti, Thiago Silva, Marquinhos... no están en su mejor momento. Los fichajes no están rindiendo. Ben Arfa (enfrentado con Emery), Jesé y Krychowiak están resultando un fiasco. La excepción es Meunier, al que menos se le exigía en el arranque de temporada, pero que se ha destapado como uno de los mejores laterales derechos de toda Europa.

Un cóctel explosivo que ha estado cerca de explotarle en la cara a Unai. Las dudas sobre la validez del técnico de Fuenterrabía como capitán del barco parisino están instaladas en una afición que ha dejado de creer en el extécnico del Sevilla. Y cuando en París la gente se pone nerviosa... no tardan en sacar a pasear la guillotina. Si el PSG no se muestra competitivo en la eliminatoria ante el Barcelona, su cabeza corre peligro.

El Barça, un infierno para Emery

El técnico vasco se verá las caras contra su auténtica bestia negra: un Barcelona que le tiene tomada la media al bueno de Unai. Y es que los números son incontestables: solo le ha ganado al equipo catalán uno de los veintitrés partidos oficiales en los que se ha enfrentado como entrenador del Almería, Valencia, Spartak de Moscú y Sevilla.

La única victoria ante el Barcelona de Emery, que además ha cosechado seis empates y trece derrotas frente a los culés, fue hace algo más de un año, cuando los goles de Krohn-Dehli e Iborra para el Sevilla superaron al marcado por Neymar en el duelo liguero dirimido en el Sánchez Pizjuán.

A pesar de que el Barcelona es el gran favorito y parece tener todo de cara para clasificarse para cuartos, ojo con los parisinos. Con todo en contra, el PSG llega liberado y sin presión. Un feroz lobo repleto de talento con piel de cordero.