El alma negra de los ultras del Nápoles recorre Madrid

La afición del Nápoles tomó las calles de Madrid - unos 10.000 seguidores napolitanos, de los que solo 4000 tenían entrada, viajaron hasta la capital de España-, en las horas previas al partido de ida de octavos de final que ambos equipos disputaron en el Santiago Bernabéu y que terminó con triunfo del conjunto merengue (3-1).

De los 10.000 aficionados del Nápoles llegados a Madrid, se estima que aproximadamente una tercera parte pertenecen a alguno de los múltiples grupos ultra que forman parte del equipo que entrena Mauricio Sarri. Y es que una de las características de los tifosi napolitanos es su tremenda diversidad. Separados en su estadio de San Paolo en dos Curvas -A y B-, entre ambas hay mentalidades ultras opuestas; la "A" es partidaria del uso de la violencia como recurso, la "B" es pacífica.

La Curva A del Stadio San Paolo está ocupada por varios grupos ultras napoletani, que actualmente son los más peligrosos. En la parte superior de la Curva "A" se sitúan los Vecchi Lions, un grupo de aproximadamente 250 miembros. En el centro de la Curva se sitúan los Teste Matte, nacidos en 1987, compuesto por 300 ultras, procedentes la mayoría del barrio de Quartieri Spagnoli, los cuales representan a los ultras napolitanos más extremos, siempre buscando el enfrentamiento con otros grupos rivales.

La izquierda de la Curva A es el hogar de los Mastiffs, la facción más amplia -800 miembros- y conflictivo: siempre buscan la confrontación. El líder de los 'Mastines' es Gennaro di Tommaso, más conocido como "Genny a'Carogna" -el carroña-, hijo de un camorrista del clan Misso y cabecilla de los principales altercados de los ultras napolitanos en los últimos años. Bajo su batuta, los Mastiffs acumulan un currículo lleno de sangre. Los Mastiffs representan la nueva generación (tienen una edad media de 25 años), con la excepción de los fundadores.

Otros grupos de acción de la Curva A son La Masseria ("La Granja") compuesto por cerca de 80 personas, Vecchi Lions, Teste Matte (formado en su mayoría por ultras procedentes del barrio del Quartieri Spagnoli, uno de los barrios napolitanos más conflictivos), Sud, Bronx, Brigata Carolina, Rione Sanità, Fossato Flegreo y Nuova Guardia.

En la Curva B destacan Ultras Napoli, formado en su mayoría por aquellos que no comparten la ideología filosocietaria (son partidarios de no tener ninguna relación con el club). Aparte de éstos, existen otros pequeños grupos en Curva "B", entre ellos destacan los Tifosi del Nostro Ideale (ex Masseria Cardone) y los Area Nord, los cuales primero habían estado en Curva A.

Complicada labor policial

Muchos de estas facciones se dejaron ver por Madrid este miércoles. Desde primera hora de la mañana, en el aeropuerto de Barajas, los ultras napoletani se hicieron notar.

La Latina, Ponzano, en el centro -Sol, Gran Vía, Tribunal, Plaza Mayor- y, a medida que se acercaba el partido, Avenida de Brasil -punto de encuentro antes de partir hacia el Bernabéu-... demasiados núcleos a cubrir. Tantas facciones de ultras hacían que el control fuera muy complicado. A goteo, los ultras aparecían por todas partes.

Sobre las 17:30 de la tarde, la calle Mayor fue testigo de uno de los puntos de unión más intensos del día. Varios Tifosi se juntaron. Se pusieron a cantar. La cosa se animó... tanto que un hincha napolitano paró un coche en marcha, se subió encima y se puso a saltar en el techo, cortando el tráfico durante unos minutos. La llegada de varios miembros de la Policía Nacional hizo que se retomara la normalidad.

La llegada al Santiago Bernabéu de los ultras fue un caos absoluto. Aparecía una facción, luego otra y otra... Muchos sin entrada. Nervios, cargas policiales... ahí se vivieron los momentos de máxima tensión.

En cuanto a la experiencia personal, hay que resaltar que la tranquilidad fue la nota predominante. Exceptuando el momento de entrada al estadio, los problemas brillaron por su ausencia. Aún así, hubo un grupo de ultras que consiguió que tragara saliva. Vestían completamente de negro, no tenían ninguna seña de identidad del Nápoles, pero su cara tenía escrita la palabra 'ULTRA' en mayúsculas. Cortésmente con su mirada me avisaron de que dejara de hacer fotografías. Unos segundos que se hicieron eternos y que me dejan una certeza: esta facción de ultras napolitanos no son los más altos, ni los más fuertes, tampoco los más escandalosos, pero su mirada está llena de oscuridad. Se les nota un tremendo vacío interior. Ni cánticos, ni una sonrisa. La nada más absoluta e inquietante. Cuando clavan sus ojos en los tuyos, sientes esa oscuridad. Un alma negra que recorrió las calles de Madrid.